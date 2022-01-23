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急轉彎！紫南宮初一發錢母喊停 丁酒活動也取消

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急轉彎！紫南宮初一發錢母喊停 丁酒活動也取消

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山紫南宮每年元旦、大年初一發錢母都吸引大批民眾排隊。圖／本報資料照
南投竹山紫南宮每年元旦、大年初一發錢母都吸引大批民眾排隊。圖／本報資料照

南投竹山紫南宮香火鼎盛。圖／本報資料照
南投竹山紫南宮香火鼎盛。圖／本報資料照

農曆年節將屆，南投縣竹山鎮紫南宮大年初一發招財錢母是指標性活動，每年吸引數萬人排隊領取，但因新冠疫情在國內擴散，考量疫況加劇，紫南宮今宣布停辦年初一發錢母，正月16日吃丁酒原本改發料理包也取消，但仍能來廟裡走春，也盼大眾落實防疫。

內政部公布宗教場所春節防疫措施，紫南宮原訂按照中央規範舉辦年節期間相關活動，廟方昨天表示，將遵守春節防疫新規定，近日加緊討論防疫計畫細節和動線規畫，希望初一能夠按照計畫發放錢母，同時也視國內疫況滾動式調整。

不過，事隔一天，紫南宮今上午宣布最新活動訊息，紫南宮主委莊秋安說，有鑑於昨天染疫人數暴增，評估短時間要減緩恐不易，因此決定停辦正月初一發錢母，還有正月16日吃丁酒，本來要比照去年活動改發料理包，但領取仍有排隊人潮，因此也取消。

據了解，紫南宮管理委員會，昨公告年節活動訊息後，見疫情持續升溫，因此以擲筊方式請示土地公，而土地公指示不辦理，廟方今上午因此宣布取消。但這並非首次取消初一發錢母，去年因疫取消發放，改為新春期間不定時廣播突襲發送錢母或套幣。

但紫南宮也表示，雖暫停初一發錢母，但廟方有與捐血中心配合，年節期間也有不定時捐血活動，民眾仍可透過捐血獲得錢母，而來紫南宮走春，參香拜拜也要遵守防疫規範，戴口罩、勤洗手，保持防疫距離，共同落實防疫，也盼疫情早日穩定。

新冠肺炎 COVID-19

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