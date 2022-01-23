紀念世界自由日曾永權呼籲大家努力深化民主自由

2022年一二三世界自由日慶祝大會，上午在台北國軍英雄館舉行，世界自由民主聯盟理事長曾永權指出，世盟自1993年成為聯合國非政府組織成員，秉持聯合國宗旨，在全球各地設立70個分會，推動各項NGO活動，面對國際間疫情衝擊經貿民生，慶祝世界自由日之際，希望大家努力深化自由民主，促進世界和平。

曾永權說，世盟有二軌外交功能，在政府大力支持及各界共同努力下，將中華民國自由民主的經驗，傳播至世界每個角落，世盟去年舉行全球四場四個區域組織的視訊論壇，包括亞太、歐洲、拉丁美洲與北美洲，以新冠肺炎疫情對自由民主與經貿發展的影響為主題，由各國分會會長、國會議員等民意代表、學者專家、愛好自由民主人士均熱烈參與並提出卓越的建言。

曾永權表示，中華民國的民主法治和自由人權已有長足的進步，美國前總統小布希曾公開稱讚台灣是亞洲及世界民主的燈塔。美國智庫自由之家對210個國家的自由度評比，2021年獲評比94分，超過美國83分、英國93分、法國90分，成為世界上最自由國家之一，這是政府和全國同胞，長年努力的結果，成為舉世公認的榮耀和成就。春節將屆，期盼大家一起塑造中華民國成為一個最自由民主的典範。

一二三自由日是紀念1954年1月23日韓戰反共戰俘1萬4000人獲釋而設，同年設立亞洲人民反共聯盟，1966年發展成世界反共聯盟，1990年因蘇聯瓦解，更名為世界自由民主聯盟。