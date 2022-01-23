蔡英文肯定蔣經國「保台」李艷秋：這活動包含太多訊息

蔡英文總統昨天出席「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」開幕式時，肯定蔣經國總統堅定保台立場，並表示，每位總統的歷史定位，應該由人民決定。資深媒體人李艷秋今天表示，在短短的致詞中，蔡英文總統把蔣經國形塑成「抗中保台」的先行者與實踐者，而她，則是繼承了蔣經國重擔的接班人。

李艷秋指出，一個被民進黨稱為威權統治者的蔣經國，蔡英文總統不但讓他的寓所完整保留，還親自參加開幕，會場上除了蔣家人，全是藍營大老，這個儀式性的活動包含了太多訊息。

李艷秋表示，首先，到現在所有的民調中，不分藍綠，蔣經國都是大多數人認為對台灣最有貢獻的總統，沒有之一。他的反共與愛國誰能否認？蔡總統始終跟著經國先生走，可是大家該問國民黨「你們為什麼不反共了呢？」要把國民黨從藍變成紅，沒有比透過蔣經國更有殺傷力了。

其次，李艷秋指出，藉著經國園區的揭幕，蔡總統向習近平拜早年了。蔣經國一生反共，老共有說過他是台獨嗎？更別忘了兩岸融冰始自開放探親，也是蔣經國一手促成，一個延續反共、沒有改掉中華民國國號、仍然尊敬蔣經國的蔡英文總統，並沒有忽視兩岸要交流才能化解衝突，而要傳遞這樣的訊息，再也沒有藉蔣經國向對岸表達善意更快的捷徑了。

李艷秋表示，蔡英文總統將兩蔣分開處理，一面鼓勵轉型正義拆蔣介石銅像，一面為蔣經國蓋園區，不只穩住綠營支持者，也顛覆藍營的認知，只要觀察一下獨派的抗議聲是多麼的微弱，以及國民黨完全不知如何回應就可知，再也沒有比藉著蔣經國擴增綠藍白選票更一舉數得的手段了。

李艷秋表示，從國慶日的超大國旗凌空飛過，退輔會舉行紀念蔣經國音樂會，發表蔣經國六大貢獻聲明，到蔡總統親自為經國園區開幕，蔡英文總統鋪陳的路非常清晰，她用抗中保台將國民黨對照成舔共賣台，再從藍營手上搶占蔣經國路線，如果未來兩岸必須談判，除了她，沒有任何人有正當性和信賴度可以代表台灣人。

李艷秋說，李登輝曾説他是經國學校的學生，如果蔡英文總統説她是蔣經國的傳人，真的不必太驚訝，雖然她只是借用蔣經國的人形立牌合照而已。但國民黨必須好好問問自己，連經國先生都變成民進黨的資產了，國民黨還有什麼？