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士林、北投「綠白」10人聲量搶先PK！「學姊」只排第2名

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:組圖/翻攝自臉書

文／葛緯詩

2022台北市議員第一選區（士林、北投）因為人口流失，席次從過去的13席，今年減為12席，但絲毫不減各黨戰將的參選意願。外界評估，民進黨此次在該區有5席提名空間，有意爭取的除了現任議員鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，新人方面還有里長紀建漢、許智全、立委吳思瑤子弟兵陳賢蔚、立委莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳，還有空戰大將「焦糖哥哥」陳嘉行，黨內提名就形成「8搶5」的激烈熱戰，不僅如此，民眾黨也來勢洶洶，有意派出黃瀞瑩、陳思宇「雙姝」搶攻席次，預料士林、北投將成為這次北市競爭最激烈的選區。

「焦糖哥哥」聲量輾壓眾人　有望脫穎而出參選士林北投議員？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/07/26~2022/01/21），這些人當中以新人之姿空降的陳嘉行聲量最高，共計25萬6570筆，輾壓眾人。陳嘉行因為藝人出身，本來就有不小知名度，平日也勇於替民進黨的政策積極辯駁，從力挺國產高端疫苗、街頭宣講衝刺公投案「四個不同意」，到台中第二選區立委補選，砲火猛烈對準國民黨候選人顏寬恒，各大議題幾乎是無役不與，替自己衝出一波高網路聲量，平日在社群上好發討論，論塑造話題能力極強，絕對最強人選，有沒有機會成為出線？值得觀察。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

民眾黨「雙姝」各有優勢　外界看好兩席全拿

民眾黨在士林、北投區擬推「學姐」黃瀞瑩與前台北市政府觀傳局局長陳思宇參選，挾帶著柯文哲的光環，以及市政資源優勢，都是不容小覷的競爭者。其中，黃瀞瑩雖然陸戰、巷戰較弱，但頂著柯文哲光環加上清新形象、甜美外型的優勢，以及具有一定的空戰實力，網路聲量5萬1961筆，排名第二。陳思宇則是有父親陳建銘四屆資深議員地方實力的加持，且自己本身也擁有一定的空戰實力，網路聲量2萬9307筆，排名第三。民眾黨這次來勢洶洶，派出兩位女將，一個以空戰實力著稱，一位有地方實力助攻，外界看好的頗高，可望兩席全拿，但不管結果如何，恐怕都無法避免綠營選票被瓜分，衝擊民進黨在該區的選情。

民進黨提名陷入難題　網路聲量＋基層實力成提名關鍵？

這次士林、北投不只戰況激烈，另一個值得注意的現象是以空戰實力著稱的競爭者不只一位，民進黨要怎麼提名人選，除了可用網路聲量作為重要評估指標之一之外，勤跑基層、累積基層實力更是關鍵。以目前有意爭取提名的現任議員鍾佩玲、陳慈慧、林世宗來看，除了擁有基本組織樁腳，網路聲量也都屬於中段班，通過初選幾乎沒有太大懸念。至於立委吳思瑤的子弟兵陳賢蔚，2018年議員選戰中，僅差數百票就可以當選，外界相當看好他能通過初選，不過如今網路聲量屬於後段班，相較於謝系人馬的林延鳳，日前靠著條子鴿事件聲名大噪，闖出全國知名度，但有沒有機會藉此脫穎而出，恐怕還得再觀察，民進黨最後會怎麼提名？會不會大膽提名6席？一舉一動都牽動該區的選情。


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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年7月26日至2022年1月21日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022台北市士林、北投民進黨與民眾黨潛在候選人』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

民進黨 北投 北市

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