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促轉會去蔣、蔡英文喊和解 國民黨：唱雙簧難化解對立
經國文化園區昨天開幕，蔡英文總統表示，園區設置有助於化解台灣社會分歧，但促轉會前一天卻要求更名。國民黨發言人張斯綱批評，民進黨政府標準唱雙簧手法，無助於化解朝野對立與社會分歧。
張斯綱質疑，促轉會前天批評經國文化園區名稱帶威權色彩，要求更名；蔡英文總統昨天卻高喊要藉文化園區促進社會和解，但隨即又被民進黨前立委段宜康批評「莫名其妙，無言以對」，哪一個才代表民進黨真正想法？
張斯綱說，過去民調顯示，故總統蔣經國是國人認為對台最有貢獻的前總統，經國文化園區只是如實呈現蔣過去的表現與史蹟，民進黨政府應平常心看待。
張斯綱表示，民進黨要選票、要爭取台獨基本教義派支持，就把蔣經國拿出來批判；要爭取中間或藍軍支持，就又捧起蔣聲稱要促成朝野和解，但這種精神錯亂的打口水仗，無助化解朝野與社會分歧。
國民黨立委曾銘宗表示，過去蔡英文總統歷次元旦文告、國慶演說中屢屢高喊朝野和解，但實際表現卻是不斷透過不當黨產委員會與促轉會追殺國民黨，分裂國內族群，兩手策略，說一套、做一套要如何讓朝野團結？
曾銘宗說，民主政治中執政黨要尊重在野黨，但民進黨政府卻只在需要國民黨時，或在重要場合，口號式宣示要朝野、社會和解，長此以往，若國家有一天真需要團結對外時，全國如何真正團結一致？
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