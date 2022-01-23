哏圖、中油補助高雄效應 今年度中央政府預算均遭統刪

立法院昨天繼續協商今年度中央政府總預算案，深夜朝野達成共識，各單位統刪、減列五成前往大陸地區旅費、三成政策媒體宣傳費、前往國外旅費5%與對地方政府補助款4%等十項支出預算，約計刪減歲出280億元。

朝野達成共識的統刪項目分別為，減列前往大陸地區旅費50%；減列前往國外旅費與教育訓練費5%；減列委辦費5%；減列房屋建築、養護費，車輛及辦公器具養護費，設施及機械設備養護費5%；減列軍事裝備及設施3%。

此外，朝野也決議減列一般事務費5%；減列媒體政策及業務宣傳費30%；減列設備及投資及資產投資6%；減列對國內團體之捐助，及政府機關捐資補助5%；減列對地方政府之補助及一般性補助款4%。