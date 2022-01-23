立法院夜戰總預算仍未果 柯建銘：國民黨杯葛拖延
立法院昨天朝野協商總預算到達深夜近12點，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，本次總預算審查進行至昨天晚間23點24分結束，從本周一到周六，吵吵鬧鬧中，終於走了半數，還有近3000案尚待協商，原本預計昨天可以審查完畢，豈料國民黨不斷藉故杯葛拖延，使得原本預計本周一可以三讀的時程出現變數。
柯建銘在臉書指出，後續還有產業創新條例、酒駕相關法案、私校法等重要法案需要處理，加上近日Omicron 疫情嚴重，朝野應該要做全國模範，儘早結束臨時會，勿讓眾多職員助理官員於此群聚。
柯建銘指出，奉勸國民黨勿再無理杯葛預算審查，早日讓臨時會結束，讓行政部門可以專心於防疫工作上，方為全民之福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言