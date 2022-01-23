立法院夜戰總預算仍未果 柯建銘：國民黨杯葛拖延

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團指出，國民黨勿再無理杯葛預算審查，早日讓臨時會結束。圖／取自柯建銘臉書
民進黨團指出，國民黨勿再無理杯葛預算審查，早日讓臨時會結束。圖／取自柯建銘臉書

立法院昨天朝野協商總預算到達深夜近12點，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，本次總預算審查進行至昨天晚間23點24分結束，從本周一到周六，吵吵鬧鬧中，終於走了半數，還有近3000案尚待協商，原本預計昨天可以審查完畢，豈料國民黨不斷藉故杯葛拖延，使得原本預計本周一可以三讀的時程出現變數。

柯建銘在臉書指出，後續還有產業創新條例、酒駕相關法案、私校法等重要法案需要處理，加上近日Omicron 疫情嚴重，朝野應該要做全國模範，儘早結束臨時會，勿讓眾多職員助理官員於此群聚。

柯建銘指出，奉勸國民黨勿再無理杯葛預算審查，早日讓臨時會結束，讓行政部門可以專心於防疫工作上，方為全民之福。

柯建銘 立法院 國民黨

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