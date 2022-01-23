立法院夜戰總預算仍未果 柯建銘：國民黨杯葛拖延

北京冬奧會舉行在即，京津地區的地鐵站的中英文名煥然一新，但英語翻譯幾乎全部消失，代之以漢語拼音。各地鐵站使用了40年的英文station一律以拼音Zhan所取代，甚至標誌方位的East、South、West、North也全部變成dong、xi、nan、bei。

2022-01-23 00:31