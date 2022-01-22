快訊

亞旭中和廠擴大採檢414人 PCR結果出爐

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現「這毛病」恐怕已確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】轉型正義靠十六字箴言 蔣萬安市長路安穩？

聯合報 / 本報記者徐偉真
國民黨立委蔣萬安出席經國七海文化園區開幕典禮。記者徐偉真／攝影
國民黨立委蔣萬安出席經國七海文化園區開幕典禮。記者徐偉真／攝影

經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館今天開幕，蔣家後代、國民黨立委蔣萬安出席活動，被問到促進轉型正義議題時，回應「坦然面對、還原歷史、撫平傷痕、社會和解」。但畢竟蔣家後代身分無法改變，蔣萬安未來若要尋求更上一層樓，轉型正義的相關議題勢必長相左右，光靠這十六字箴言恐怕不能當作一切問題的解答。

「政二代」這三個字，在現今的選舉中難免帶有負面的意味，會讓人感覺比別人有機會，不過就是靠著家父長輩的庇蔭。蔣萬安自當選立委一路以來，雖然已經走出自己的路，但若是要參選台北市長，「蔣家後代」這四個字，要面對的挑戰，特別是民進黨擅長拿兩蔣時代的歷史當作政治提款機，勢必會比政二代這三個字更為堅難。

對於政治受難者遺族來說，包含威權象徵的中正紀念堂及銅像都要遷移，而且刻不容緩。台北市長的柯文哲可以說，若是將「追究過去的責任」一下子拿到第一重點，保證亂七八糟；但必須面對藍營支持者感受，還要扛起蔣家後代原罪的蔣萬安，

若仍緊踩不宜製造社會對立，銅像保留有一定意義的立場，就會讓他的十六字箴言立即破功。

更何況，還有更多兩蔣歷史定位的問題，蔣萬安更不能用功過並陳做為說詞，必須要有清楚的定位、明確的論述，否則不表態將落得閃躲罵名，過度表態也可能嚇跑深藍支持者，更可能引發黨內矛盾。尤其今年台北市可能的「三腳督」選戰，任何一次發言拿捏失當，都有可能破壞原本三腳平衡狀態。

最近盛傳蔣萬安將於農曆年後宣布參選，不論消息是否為真，蔣萬安今天出席開幕式除了是蔣氏後代的身分，也留給外界更多想像空間，或許蔣萬安已經準備好了，準備面對市長選舉的各種嚴酷挑戰。

蔣萬安 北市

延伸閱讀

緬懷蔣經國 蔣萬安：會走出自己的路為國家做出貢獻

經國文化園區改名？ 蔣萬安：經國先生貢獻不容抹滅

北市長最新民調／蔣萬安仍領先 黃珊珊支持度升

蔣萬安參選北市長「蔣家」是包袱？郝龍斌：絕不是負債

相關新聞

重啟核四公投挫敗 立院朝野決議今年開始核四報廢作業

重啟核四公投案去年底遭遇挫敗，國民黨立委賴士葆提出「處理核四公投後的資產歸零」主決議案，要求民進黨政府對核四去留表態。晚...

【即時短評】轉型正義靠十六字箴言 蔣萬安市長路安穩？

經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館今天開幕，蔣家後代、國民黨立委蔣萬安出席活動，被問到促進轉型正義議題時，回應「坦然面對...

蔡英文總統取消過年拜廟、發紅包 民進黨籲公職配合防疫

本土疫情升溫，民進黨今天表示，主席蔡英文已宣布取消過年的廟宇參拜與紅包發放行程，並呼籲黨公職與2022年地方選舉擬參選人...

評／經國七海文化園區開幕 「前總統的圖書館」成焦點

中華民國第一座總統圖書館「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」今天（1月22日）開幕。在美國，小羅斯福（FDR）開啟...

圓山飯店廚師傳確診 民眾黨晚間尾牙緊急取消

圓山飯店傳出1名廚師確診，台灣民眾黨發言人張清俊表示，中央黨部和立院黨團原訂今天晚上在圓山飯店舉辦尾牙，主席柯文哲和黨籍...

強化黨籍民代溝通 王育敏、費鴻泰將任國民黨副秘書長

國民黨今天發布新任黨務人事案，確定增聘前立委、文傳會前任主委王育敏出任黨副秘書長，未來將著重於與黨內各單位義務職幹部及黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。