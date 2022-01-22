【即時短評】轉型正義靠十六字箴言 蔣萬安市長路安穩？

經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館今天開幕，蔣家後代、國民黨立委蔣萬安出席活動，被問到促進轉型正義議題時，回應「坦然面對、還原歷史、撫平傷痕、社會和解」。但畢竟蔣家後代身分無法改變，蔣萬安未來若要尋求更上一層樓，轉型正義的相關議題勢必長相左右，光靠這十六字箴言恐怕不能當作一切問題的解答。

「政二代」這三個字，在現今的選舉中難免帶有負面的意味，會讓人感覺比別人有機會，不過就是靠著家父長輩的庇蔭。蔣萬安自當選立委一路以來，雖然已經走出自己的路，但若是要參選台北市長，「蔣家後代」這四個字，要面對的挑戰，特別是民進黨擅長拿兩蔣時代的歷史當作政治提款機，勢必會比政二代這三個字更為堅難。

對於政治受難者遺族來說，包含威權象徵的中正紀念堂及銅像都要遷移，而且刻不容緩。台北市長的柯文哲可以說，若是將「追究過去的責任」一下子拿到第一重點，保證亂七八糟；但必須面對藍營支持者感受，還要扛起蔣家後代原罪的蔣萬安，

若仍緊踩不宜製造社會對立，銅像保留有一定意義的立場，就會讓他的十六字箴言立即破功。

更何況，還有更多兩蔣歷史定位的問題，蔣萬安更不能用功過並陳做為說詞，必須要有清楚的定位、明確的論述，否則不表態將落得閃躲罵名，過度表態也可能嚇跑深藍支持者，更可能引發黨內矛盾。尤其今年台北市可能的「三腳督」選戰，任何一次發言拿捏失當，都有可能破壞原本三腳平衡狀態。

最近盛傳蔣萬安將於農曆年後宣布參選，不論消息是否為真，蔣萬安今天出席開幕式除了是蔣氏後代的身分，也留給外界更多想像空間，或許蔣萬安已經準備好了，準備面對市長選舉的各種嚴酷挑戰。