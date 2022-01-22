評／經國七海文化園區開幕 「前總統的圖書館」成焦點

中華民國第一座總統圖書館「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」今天（1月22日）開幕。在美國，小羅斯福（FDR）開啟了總統圖書館的源頭，已是80年前的往事，現在是由美國國家檔案和紀錄管理局管理的13個總統圖書館之一。

有人注意到，柯林頓總統刻意不稱自己的圖書館為圖書館，而稱為「總統中心」（President Center），遭謔稱是他任內扯謊（lie）太多，怕下台後自己的圖書館（Library）會被叫成 Liebrary。

在南韓，國人比較熟知的可能是一票前總統不是搞獨裁就是涉貪被起訴。朴正熙的博物館一度有人建議改建為圖書館，因為有人反對而沒甚麼進展。全斗煥將任內獲得的政治獻金以自己的號「日海」成立了基金會，遭到輿論抨擊後捐給政府，變成現在的權威智庫「世宗研究院」。事實上，南韓直到金大中才出現第一座總統圖書館，源自他捐給延世大學的「亞太基金會」，改名轉型期間一樣遭到不少批評。

蔡總統在開幕式上說，這是中華民國第一座總統圖書館，透過不同歷史事件更深入認識蔣經國，台灣從威權走向民主，每位總統的歷史定位都應該由人民決定。這話說得漂亮，但是應該由哪個時期的哪些人民來決定前總統的歷史定位呢？蔡總統的話，她自己也適用。