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強化黨籍民代溝通 王育敏、費鴻泰將任國民黨副秘書長

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團總召費鴻泰。報系資料照／記者蘇健忠攝影
國民黨團總召費鴻泰。報系資料照／記者蘇健忠攝影

國民黨今天發布新任黨務人事案，確定增聘前立委、文傳會前任主委王育敏出任黨副秘書長，未來將著重於與黨內各單位義務職幹部及黨籍民代溝通整合，將有助深化黨議題攻防工作的量能，王的人事案後天（24日）生效。

此外，去年12月18日已請辭的前副秘書長林為洲所遺職缺，由於屬於以立法院國民黨團「前任總召」身分出任，負責強化黨與黨團連結的「當然副秘書長」職缺，2月1日起也將由將卸任的現任黨團總召、黨政策會執行長費鴻泰接任。

而2月1日立法院開議日，國民黨團新任三長也將就任，資深立委曾銘宗將回鍋接任黨團總召與黨政策會執行長，現任黨團首席副書記長萬美玲將升任為黨團書記長，現任副書記長李德維將轉任首席副書記長。

國民黨表示，王育敏為東海大學社會工作學系社會工作學碩士，曾任財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會執行長、第8、9屆立法委員與文傳會主委。長期關注兒童及社會福利相關議題，並擁有豐富的時事論述經驗。

國民黨目前共有江俊霆、李彥秀、謝衣鳯（立委）、羅智強（台北市議員）4位副秘書長，王育敏與費鴻泰到任後，副秘書長將擴增為6人。

國民黨今天發布新任黨務人事案，確定增聘前立委、文傳會前任主委王育敏出任黨副秘書長。圖／本報資料照片
國民黨今天發布新任黨務人事案，確定增聘前立委、文傳會前任主委王育敏出任黨副秘書長。圖／本報資料照片

國民黨 王育敏 費鴻泰

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