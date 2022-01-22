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本土疫情升溫 朱立倫：民進黨政府速改善防疫缺失
新冠肺炎Omicorn變種病毒本土疫情升溫，國民黨主席朱立倫晚間在臉書呼籲，新冠病毒傳染不會分藍綠，民進黨政府應一同不分朝野齊心防疫，速改善防疫前線缺失，切勿再專注政治鬥爭、錯失防疫良機，讓民眾可以安心團圓，過個好年。
朱立倫也懇託民眾，應踴躍接種疫苗、外出記得配戴口罩、落實個人清潔消毒、實聯制掃碼、保持防疫社交距離，並注意自身與家人的健康情況，一起用力防疫、攜手與彼此共同渡過疫情。
朱立倫說，聯邦銀行確診延燒時，中央流行疫情指揮中心與桃園市衛生局堅持不發細胞簡訊廣泛匡列，要民眾「足跡自己想」，結果長達9天「龜速疫調」與防疫空窗期，如今一夜確診暴增，亞旭電腦累計確診高達70例。
朱立倫表示，身為桃園前縣長，清楚桃園身為國門，在防疫戰役當中的壓力與角色，一直「追著病毒跑」，如今本土疫情失控，令社會感到震驚與憂心，防疫壓力陡增，最辛苦的還是第一線的醫護人員。
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