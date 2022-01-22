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緬懷蔣經國 蔣萬安：會走出自己的路為國家做出貢獻
經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館今天開幕，故總統蔣經國孫子、國民黨立委蔣萬安在臉書表示，他的名字「萬安」就是蔣經國取的，意思是不能忘本，他也會學習蔣經國勤政愛民的精神，走出屬於自己的路，為國家做出貢獻。
蔣萬安指出，蔣經國是台灣經濟自由化、政治民主化的重要推手，當時台灣正面臨中美斷交，國際情勢風雨飄搖之際，蔣經國守護台灣，是穩住台灣安定最重要的舵手，迄今仍受國人的緬懷跟愛戴。
蔣萬安說，「經國七海文化園區」的設立，除了紀念蔣經國對台灣卓越貢獻，「蔣經國總統圖書館」內部的檔案、文物等資料，透過陳列、閱覽方式，除了學術交流，也讓民眾重新認識蔣經國的理念，及推動國家經濟發展的經驗。
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