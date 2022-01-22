疫情往南延燒 馬英九取消高雄市場發春聯

高雄爆發新冠肺炎疫情，許多活動陸續取消或延期。前總統馬英九原本明天要到高雄左營與大寮市場發虎年春聯，但考量防疫決定取消或延期辦理。議員李雅芬表示，雖然取消公開發春聯行程，活動正常舉辦，市民還是可以去自由黃昏市場索取馬總統或手寫春聯。

明天下午2點，國民黨高市議員李雅芬原定邀請馬前總統到左營區自由黃昏市場發春聯，馬接下來要趕往大寮鳳林黃昏市場陪議員邱于軒發春聯，今天下午兩活動紛宣布延期或取消。

李雅芬說，發紅包行程早已排定，但近日高雄爆發疫情，考量發紅包會有排隊人潮、容易發生群聚，依據中央流行疫情指揮中心的防疫規範決定取消，但還是會邀請書法老師現場手寫客製化春聯，市民可去現場索取。

除國民黨活動外，台灣基進高雄黨部宣布暫停所有公開活動，並表示，防疫記者會宣布全台本日新增82例確診，高雄其中有14例，眼看疫情風雨欲來，台灣基進今天起暫停高雄所有公開活動，以防疫工作為重。