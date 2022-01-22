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時力質疑退輔會捧蔣經國逾越份際 馮世寬：沒有偏頗

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
退輔會主委馮世寬。本報系資料照
退輔會主委馮世寬。本報系資料照

退輔會日前發布新聞稿細數前總統蔣經國功績，表示應尊重藍營的記憶及感情。時代力量黨團認今天在朝野協商時，認為退輔會發言超過份際，要求向立法院提檢討報告。退輔會主委馮世寬回應，社會安定和諧是退輔會任務，沒有行政偏頗。

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，繼續研商「111年度中央政府總預算案」，下午開始協商國防部、國軍退除役官兵輔導會等部門預算提案。

時力黨團提案，退輔會日前舉辦「紀念經國先生音樂會」並指出，政府對於過去的歷史面貌及兩蔣的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，尊重藍營的記憶及感情，這是尋求藍綠和解，內部團結的一環。

時力批評，退輔會相關言論已超越政府部會對政黨政治發言份際，尤其是掛名發新聞稿的照顧服務處，其職責為退除役官兵服務照顧及遺產管理，言論顯有不當，要求退輔會對此番發言向立法院提出檢討報告後，才能動支預算。時力黨團總召邱顯智更說，退輔會對國民黨、民進黨都下指導棋，這顯然不是退輔會該做的。

退輔會主委馮世寬表示，他整場紀念音樂會都在現場，音樂會中沒有任何政黨色彩，沒人呼喊「蔣經國萬歲」、「國民黨萬歲」，退輔會不但保持中立，還團結社會。

馮世寬表示，雖然立委認為退輔會跨越政黨批評份際，但社會的安定與和諧是退輔會重要任務，退伍人員不論居住在哪裡，都要跟老百姓結合，所以新聞稿才會這樣寫，沒有行政偏頗。

柯建銘表示，大家應互相尊重歷史，不應再搞意識形態，持平而論，退輔會新聞稿提到「理應尊重藍營的記憶及感情」，這句話沒有太大錯誤。轉型正義已經翻過這一頁，時力不應再要求退輔會提出檢討報告，呼籲撤案。邱顯智回應，完全不同意撤案，認為機關應謹守份際，要求保留提案留待立法院會處理。

退輔會 立法院 馮世寬

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