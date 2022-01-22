段宜康結束50天神隱 兩蔣議題開砲蔡英文「莫名其妙」

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建的「經國七海文化園區」今天開幕，蔡英文總統致詞時表示，台灣對蔣經國歷史定位有許多討論，每一位總統定位都應該由人民決定。民進黨前立委段宜康臉書批評，「莫名其妙，無言以對，現在總統去肯定那個威權體制最頂端的人，當初何必要我們推動轉型正義」？

段宜康去年底捲入「林秉樞案」，向來大砲性格的他，自從去年12月3日之後，臉書就沒有再發文，也並未出席公開場合，形同神隱。段宜康今天下午暌違近兩個月，再度在臉書開砲表示，「莫名其妙，無言以對。既然如此，當初何必要我們推動轉型正義」？

段宜康說，「大家說不要只追究加害體制最底層的線民，應該追查下令監控、加害的人。現在總統去肯定那個威權體制最頂端的人，這又算什麼價值？從哪個面向來評價一個當政者，代表評價者的價值觀。難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎」？

蔡總統上午開幕致詞表示，提及前總統蔣經國，有些人記得經濟發展與安全感，有些人記得威權體制，蔣經國主政時代是戰後發展年代，當時威權受挑戰，台灣經濟發展再亞洲展露頭角，許多層面的逐步轉型也在這時展開 ，台灣戰後發展應該被記錄。

蔡英文說，今天透過許多人努力支持成立中華民國第一座總統圖書館，保存展示蔣經國重要決策與社會事件，而歷史能鑑往知來，有錯誤地方要引以為鑑，有值得學習之處也要做為借鏡，透過不同面向歷史事件，讓國人深入認識蔣經國歷史定位。