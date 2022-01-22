黃心華、早田健文對談 日本政府並未落實福島輻射檢測

為探討日本核食所牽涉到重大食安，新北市議員(新店、深坑、石碇、坪林、烏來)擬參選人黃心華，特別邀請長期旅台的日籍資深媒體人早田健文，進行跨國觀點的交流。針對黃心華詢問日本政府對於福島地區的核輻射檢測現況，早田表示，日本政府並沒有落實福島地區的輻射檢測，導致日本民眾必須要自發成立NGO來進行把關。

不僅如此，早田認為，日本政府試圖要透過施壓的方式，讓台灣開放核食，一旦台灣開放，日本政府就可以進行大內宣，對日本民眾鼓吹核食很安全，也連帶可以減輕日本東京電力公司的賠償壓力。

早田健文最近訪問了居住於福島地區的核醫學專家森田康彥博士，相關內容亦經亞洲周刊專欄大篇幅引用，為第一手了解相關訊息並對核食的把關提供相關建言。

黃心華指出，以萊豬進口的經驗來看，民眾不僅對萊豬心存恐懼，甚至會連帶衝擊整體美豬市場的銷售量，對此，早田健文也認同表示，如果日本不同意明確標示「產銷履歷」，將無法讓消費者可以明確選擇，會連帶衝擊整體日本食品在台的銷售，讓日本食品的銷售量大幅下降，造成台、日政府及民眾三輸的局面。

早田健文認為，按照食品貿易的慣例，日本作為賣方，應該要自己主動提出完整的檢測文件、負責相關的檢測費用，必須主動提供充足資訊來說服台灣民眾，日本政府必須負起責任，而不能一昧要求台灣開放。

黃心華也認為，對於核災食品的輸入，除了日本政府必須負起責任主動說服台灣民眾之外，更不該用「以上對下」的態度來施壓之外，黃心華也對於台灣的邊境檢測、把關的儀器種類是否完備（不同的輻射需有不同的儀器來檢測）、檢測量能是否足夠，表示高度疑慮。特別是台灣民眾深愛日本生鮮農漁產食品，目前我們恐怕沒有足夠的準備落實邊境檢測及強化市場抽查。

早田健文建議台灣應該要成立具有公信力的第三方檢測機構，可以讓民眾主動將有疑慮的食品送驗，才能進一步降低民眾心裡的疑慮。

在對談的結尾，早田健文和黃心華都認為，當日本能主動提供足夠的科學數據保證、以及台灣本身必須先建立起足夠的檢測量能之後，才能有客觀理性的空間，來討論核食輸入的問題。