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經國圖書館開幕 朱立倫：蔣經國是台灣民主化舵手

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館今天開幕，國民黨主席朱立倫下午在臉書表示，故總統蔣經國是台灣民主化的舵手，親手終結威權體制，帶領台灣走入民主自由，讓國人在健全法治下，擁有完整的人格尊嚴。

朱立倫也表示，現下的政府，試圖無限延長「例外狀態」，放任有違憲疑慮、的促轉會，清算鬥爭成為「東廠」，既不尊重國人歷史記憶，更背棄「轉型正義」寬容和解的本質；暴露政府高喊的團結、多元包容，全是心口不一的話術。

朱立倫表示，在冷戰對峙的大時代，蔣經國以其遠見與智慧，建設台灣、保衛台灣；面對當時美國與中國大陸的新局勢，也以務實的開放探親互訪，自此為兩岸和平交流，奠定厚實的基礎。

朱立倫表示，蔣經國一生清廉自持，在乎民生幸福，強調「貧富不均，社會不平是一切紛爭之根，他願意以打貧富為一生奮鬥之目標」，國民黨會堅持傳承蔣的志業，守護中華民國，為台灣打拚，以國為民、以國為家、苦民所苦。

朱立倫表示，如今台灣社會同樣在疫情底下貧富差距逐漸擴大、社會越來越不平等，執政黨與政府可曾把民眾生活放在心上？可曾提出務實解方處理問題？執政黨做不到，在野黨會一肩扛起，為民眾謀求最大的福祉。

朱立倫 蔣經國 國民黨

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