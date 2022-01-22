七海文化園區開幕 馬英九：符蔣經國「寓所」親民風格

經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館今天開幕，曾任故總統蔣經國秘書的前總統馬英九下午在臉書表示，蔣當年許多大格局、高難度改革，都是在該處做的決定，讓國家脫胎換骨，煥然一新，今天圖書館的設立，就是紀念蔣最有意義方式。

馬英九說，經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館靠民間捐獻建成，是座深具歷史文化價值，又與周邊自然環境融合的綠建築，更是一個以人為本的優質研究、教育空間，符合蔣經國一向稱呼自家為「寓所」而非「官邸」的親民風格。

馬英九回憶，1985年間蔣經國老友、前台灣美軍顧問團團長戚烈拉將軍來函，認為台灣戒嚴名不符實，得不償失，建議儘快解嚴，時任蔣秘書的他簽報蔣後，蔣要他去查一下外國人對戒嚴的看法。

馬英九說，他去查了五種辭典與百科全書後，向蔣經國回報表示，「西方人認為戒嚴就是軍事管制，沒有法治」。蔣聽了皺眉說，「台灣沒有軍事管制，也沒有無法無天啊」，不久，時任駐美代表的錢復回國開會時，也力勸蔣解嚴。

馬英九表示，1986年10月7日，蔣經國在總統府接見華盛頓郵報董事長葛蘭姆女士時，宣布將在修訂法律後解除台澎地區38年戒嚴，當時蔣在創造歷史，我一字一句審慎翻成英文，感覺好像有電流通過身體，至今難忘。

馬英九說，1987年11月間，蔣經國要他到寓所，在床上詢問國會改選案進度，他回覆蔣，有人建議在國會設置大陸代表，以延續法統，引發爭議。蔣追問，政府民國38年遷台時，有沒有宣布還是代表全中國，他回應會盡快查報。

兩天後馬英九回蔣經國七海寓所，回報38年12月7日「國民政府公報」與相關資料中都找不到央官宣示，蔣聽完就說，只要是依據中華民國憲法產生的代表就代表中華民國，讓他聽了大大鬆了一口氣，走出七海寓所時既快慰，又敬佩。

馬英九認為，蔣經國的偉大就在於出身威權體制，卻能以大智慧、大勇氣親手終結威權體制，前總統李登輝總統追思蔣經國的輓聯哀悼：「四十年汗盡血枯，注斯民斯土，始有今日」確實很貼切。