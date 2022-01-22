以歷史角度保存經國七海文化園區 柯文哲：不做會後悔

歷經7年興建及整備的「經國七海文化園區」今天舉行開幕典禮，總統蔡英文、前總統馬英九、現任與前任台北市長柯文哲、郝龍斌，及前國民黨主席連戰受邀站台，5人甚至在剪綵儀式時罕見同框。柯文哲也在臉書指出，「今天不做，明天就會後悔」如果不能以歷史的角度保存經國七海文化園區，「身為市長的我，未來一定會後悔。」

柯文哲說，經國七海文化園區、蔣經國總統圖書館今天開幕了，園區空間強調人文與自然環境和諧共處，簡約建築設計與低碳工法，用大面積的植栽綠茵、波光粼粼的親水步道，令人心曠神怡，想邀請市民朋友一起來走走，這是一個新的台北歷史文化地標。

柯文哲指出，七海寓所是故總統蔣經國在台灣居住最久，也是目前唯一保存下來的住所，在2006年公告為市定古蹟。2014年台北市政府邀請民間參與公共建設，歷經七年整修興建，今天正式開幕。北市盡量維持七海寓所的當年面貌，畢竟這裡曾見證過無數台灣近代驚滔駭浪的過程。新建的蔣經國總統圖書館，完整保存蔣經國時代檔案文獻資料，將之定位為21世紀漢學數位圖書館，將成為亞洲重要學術基地。

柯文哲說，開幕前夕，促轉會突然發文要求北市府要將經國園區改名，認為園區對威權事蹟隻字未提，還要檢討相關文資指定理由。他必須要說，從台灣長遠的歷史來看，七海寓所做為名人故居，應該要忠實的保存。

柯文哲指出，經國先生任內推動十大建設， 解除戒嚴、黨禁、報禁，開放大陸探親，台灣可以走向今日的民主自由，經國先生有其貢獻。但威權時代發生的一些事情，作為掌權者也有他必須承擔的責任。只需忠實的還原歷史，給予公平的評論就可以了。

柯說，他也要肯定蔡總統，願意參加這場開幕的用心，不要讓歷史人物的功過，成為割裂台灣的理由。轉型正義真正的精神，「我們有不同的過去，但是我們存在共同的現在，而我們願意走向共同的未來。」