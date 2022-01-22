跟立委溝通預算派副司長、參事 吳釗燮：外交部事情多

立法院上午朝野協商外交部今年度總預算案，國民黨立委賴士葆發難批評，外交部溝通預算過程只派副司長，與其他部會多由部長次長溝通情形大相逕庭，批評外交部過於驕傲。外交部長吳釗燮說，是派對預算最清楚的人員溝通說明。

吳釗燮表示，外交部不是驕傲，「外交部的事情很多」，所以預算溝通會派出掌握預算最清楚的相關單位司長為主要溝通說明的人員，有必要的時候再由次長或部長親自前往說明，沒有任何對委員不敬的意思。

賴士葆反問，所以其他部會事情不多？為溝通預算國安會秘書長顧立雄、陸委會主委邱太三都親自到立委辦公室說明，吳釗燮任內斷交6國，還厚顏無恥坐在這裏，還這麼驕傲，外交部態度對立委當然不敬，至少要派次長溝通預算。

吳釗燮說，外交部有次長，但次長要輪流出國，在國內的其他次長也都有代理的工作；樂意跟立委溝通預算，但必須是對業務最嫻熟的人。國民黨立委曾銘宗反問，所以中央政府其他45個部會都不忙？

民進黨團柯建銘隨即出聲要阻斷發言，表示「不要再吵這個事」，「剛好就好，可以了」。賴士葆再回嗆，「我講話你不要講話」，讓柯一時語塞反問，「你這樣頂我」。

賴士葆表示，吳釗燮溝通預算只派副司長，這麼驕傲；每個部會都很忙，為什麼只有外交部這麼驕傲？曾銘宗也說，他遇到的情況更誇張，只找副司長、參事溝通，46個中央政府部會沒有人這樣，吳釗燮早應該下台，還有臉坐在那裏。

柯建銘反諷，「我的更誇張，我是執政黨，找他（指吳釗燮）來，他還不理我哩。」曾銘宗回擊，「那是你的事」。民進黨立委劉世芳則說，可以讓吳釗燮解釋，不要人身攻擊。曾也反問，「我有人身攻擊？」