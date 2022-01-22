尼國前大使叛逃引爆朝野對峙 吳釗燮：吳進木是被陷害

立法院力拚下周一三讀今年度中央政府總預算，上午再展開總預算朝野協商，但僅第一個部會的外交部，就因尼加拉瓜前大使吳進木涉叛逃成尼國公民爭議，引爆朝野衝突，最後外交部預算全數遭擱置，待協商末期再處理。

外交部長吳釗燮表示，吳進木的事情對大家來講都是「非常辛苦的一件事情」，無論如何，退休大使拿到對方國籍，尤其是在斷交情況下，對我們來講都是不可容許的事情，外交部正就法律規定應如何調整研議中。

吳釗燮也還原，吳進木因妻子中耳的問題沒有辦法保持平衡，會一直跌倒，也沒辦法旅行，前年就向外交部提出辭呈，但一直慰留，去年才准辭（9月28日）。

吳釗燮說，就入籍尼加拉瓜爭議，吳進木曾說明是在他辭職前沒多久，尼加拉瓜政府就拿一個表格給他填，說是榮譽國民的申請表，吳不疑有他就填寫，之後台尼斷交第二天尼加拉瓜就給他宣布，「以他個人來講也是被陷害」。

立法院上午朝野協商今年度中央政府總預算案，首先登場的外交部預算。時代力量立委陳椒華與民眾黨立委高虹安均對吳進木在台尼斷交後卻入籍尼國提凍結部分預算案，要求外交部書面報告說明。

民進黨團總召柯建銘則主張，後續相關的案子都併案處理。國民黨立委賴士葆反問，相關遭凍結預算的科目不同怎麼併案？如果這樣的預算凍結案可以併，外交部乾脆一個預算案表決就好了。柯再稱，「那就全部保留」。

國民黨團總召費鴻泰不滿表示，協商總預算不能用這種方式處理，吳進木這件事情非常嚴重，反問在協商現場備詢的吳釗燮，部長3年任內就讓我國斷交6國，現在國家大使還叛逃，一點責任都沒有？還好好的坐在那裏大言不慚。

柯建銘隨即反問，「那要怎麼辦？不要大小聲。」引爆費鴻泰不滿，回嗆「我講話不可以啊？」柯才回應，他沒有反對講話，但卡小聲一點，當然可以講話。

眼看朝野僵持不下，立法院長游錫堃裁示休息5分中協商。曾銘宗隨即主張，外交部預算跳過去，慢慢來。賴士葆也說，拒審外交部預算，全部預算審完再來審。柯建銘反問，這樣等下會不會又有不滿意的部會，又要跳過去，跳來跳去。

最後經柯建銘、費鴻泰協調後，游錫堃復會後宣布，外交部預算先跳過協商。費則說，外交部這種態度也不需要來了。柯則再回嘴，很難講啦，話不要這樣講。換場過程民進黨立委劉世芳建議官員備詢席消毒，柯再酸，「嘴巴也消毒一下」。