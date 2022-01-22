「經國七海園區」開幕 總統圖書館傳承歷史文化意義

「經國七海園區」今天正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，完整典藏前總統蔣經國生平相關文物及檔案，做為相關研究的重要學術基地。

座落著故總統蔣經國故居「七海寓所」的經國七海文化園區今天正式開幕，總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統連戰、前台北市長郝龍斌、台北市長柯文哲等出席開幕典禮並致詞，共同揭牌。