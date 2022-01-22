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「經國七海園區」開幕 總統圖書館傳承歷史文化意義

攝影中心 / 記者林俊良/即時報導
「經國七海園區」開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，前總統馬英九（右三）、前副總統吳敦義（右一）、前台北市長郝龍斌（右二）一同參觀文物史料展示。記者林俊良／攝影
「經國七海園區」開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，前總統馬英九（右三）、前副總統吳敦義（右一）、前台北市長郝龍斌（右二）一同參觀文物史料展示。記者林俊良／攝影

「經國七海園區」今天正式開幕，首座總統紀念圖書館蔣經國總統圖書館」也同時亮相，完整典藏前總統蔣經國生平相關文物及檔案，做為相關研究的重要學術基地。

座落著故總統蔣經國故居「七海寓所」的經國七海文化園區今天正式開幕，總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統連戰、前台北市長郝龍斌、台北市長柯文哲等出席開幕典禮並致詞，共同揭牌。

由台北市政府與財團法人基督教中華信望愛基金會簽約，並與財團法人蔣經國國際學術交流基金會協力合作興建營運的「經國七海文化園區」今日舉辦開幕典禮，宣告園區正式對外開放。「經國七海文化園區」除開放直轄市定古蹟「七海寓所」對外參觀，揭開前總統蔣經國故居的神秘面紗外，也設置全臺首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」，藉由完整典藏前總統蔣經國生平相關文物及檔案，做為相關研究的重要學術基地。

「經國七海園區」今天正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，蔡英文總統（中）出席致詞。記者林俊良／攝影
「經國七海園區」今天正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，蔡英文總統（中）出席致詞。記者林俊良／攝影
「經國七海園區」今天正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相。記者林俊良／攝影
「經國七海園區」今天正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相。記者林俊良／攝影
「經國七海園區」今天正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相。記者林俊良／攝影
「經國七海園區」今天正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲（中）上午出席「經國七海園區」首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」開幕典禮。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲（中）上午出席「經國七海園區」首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」開幕典禮。記者林俊良／攝影
「經國七海園區」今天正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，蔣家後代蔣萬安（中）也受邀出席記者林俊良／攝影
「經國七海園區」今天正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，蔣家後代蔣萬安（中）也受邀出席記者林俊良／攝影
「經國七海園區」開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，前總統馬英九（右二）、前副總統吳敦義（右一）、前台北市長郝龍斌（右三）一同參觀文物史料展示。記者林俊良／攝影
「經國七海園區」開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，前總統馬英九（右二）、前副總統吳敦義（右一）、前台北市長郝龍斌（右三）一同參觀文物史料展示。記者林俊良／攝影

蔣經國 圖書館 北市

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