經國文化園區改名？ 蔣萬安：經國先生貢獻不容抹滅

經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館今天開幕，促轉會昨天表示將發函北市府建議改名。國民黨立委蔣萬安今天表示，他的態度一直都一樣，就是坦然面對、還原歷史、撫平傷痕、社會和解，過去、現在及未來都一樣。

蔣萬安今天出席開幕典禮，會後接受媒體訪問。被問到促轉會建議刪去園區名字中的「經國」，他說他的態度一直都一樣，就是坦然面對、還原歷史、撫平傷痕、社會和解，過去、現在及未來都一樣。

蔣萬安說，今天很多人都來參與開幕，表示經國先生是台灣民眾一直以來都很感念的總統，他一生勤政愛民、清廉樸實，是台灣經濟發展和政治民主化的重要推手，貢獻不容抹滅，經歷斷交等風雨飄搖時期，是穩住台灣的重要舵手，大家都感念在心。

媒體追問今天和台北市副市長黃珊珊同台，由於兩人都被指將角逐今年底的台北市長選舉，互動格外受矚目。蔣萬安說，很高興經過多年籌畫，園區終於在今年落成，他和黃珊珊在很多場合都會碰到、打招呼。