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獨／備戰大選！民眾黨延攬韓國瑜大將 添高顏值發言人

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獨／備戰大選！民眾黨延攬韓國瑜大將 添高顏值發言人

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨日前啟動發言人海選，目前已確定新增一名專任發言人徐千晴。圖／取自徐千晴IG
民眾黨日前啟動發言人海選，目前已確定新增一名專任發言人徐千晴。圖／取自徐千晴IG

備戰年底地方大選，民眾黨再延攬「韓家軍」，曾擔任高雄市前市長韓國瑜小內閣中行政暨國際處長的王智立，近期已開始參與民眾黨立法院黨團會議，除了借重其國際長才，未來也可能接任黨副祕書長，甚至地方黨部主委，協助操盤大選。另外，民眾黨中央黨部也將增加多名發言人，為選戰攻防增加戰力及「亮點」。

王智立曾擔任多家企業級組織顧問、董事，2019年被延攬入高雄市府，擔任行政暨國際處長，不過當年2月上任後，當年8月就因個人生涯規劃請辭。

知情人士指出，王智立目前在立委蔡壁如辦公室擔任顧問，一周也會參與兩次黨團會議，預計將借重其國際事務長才，於農曆年後安排國際使節團來台等活動，相關政策也會其徵詢意見。

知情人士表示，繼韓國瑜親信黃文財加入民眾黨擔任媒體總監後，韓國瑜總統大選國政顧問團成員、政大國際關係中心研究員蔡增家日前也正式接任民眾黨義務副秘書長，而王智立未來也有望接任義務副秘書長，甚至高雄市黨部主委，三人宛如形成民眾黨的「韓家軍鐵三角」，共同操盤年底選戰。

另外，民眾黨日前也啟動發言人海選，目前已確定新增一名專任發言人徐千晴，徐目前也是民眾黨團助理。據悉，民眾黨高層仍在徵詢多名兼任發言人，為年底選戰攻防增加戰力，名單包括新北市板橋區議員參選人吳達偉、新北市新莊區議員參選人陳世軒以及立委高虹安辦公室助理王郁文，清一色都是高顏值。

對此，民眾黨秘書長謝立功表示，關於王智立的相關人事案，目前黨部沒有明確規畫，不過確實將新增多名發言人，仍在徵詢階段，尚未定案。

民眾黨再延攬「韓家軍」，曾擔任高雄市前市長韓國瑜小內閣中行政暨國際處長的王智立(右)，近期已開始參與民眾黨立法院黨團會議。圖／取自高雄市府網站
民眾黨再延攬「韓家軍」，曾擔任高雄市前市長韓國瑜小內閣中行政暨國際處長的王智立(右)，近期已開始參與民眾黨立法院黨團會議。圖／取自高雄市府網站
民眾黨新北市新莊區議員參選人陳世軒。圖／取自陳世軒臉書
民眾黨新北市新莊區議員參選人陳世軒。圖／取自陳世軒臉書
民眾黨新北市板橋區議員參選人吳達偉。圖／取自吳達偉臉書
民眾黨新北市板橋區議員參選人吳達偉。圖／取自吳達偉臉書

民眾黨 韓國瑜

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