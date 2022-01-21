總預算恢復協商 柯建銘：明加班到凌晨12點也要協商完

華視總經理莊豐嘉宣布請辭後，朝野今恢復總預算協商，提出4600案刪減、凍結預算案與主決議案的國民黨團也釋善意，除堅持統刪三成政令宣導費，以及部分立委要求政府對核能、兩岸表態議題外，其他多改以轉提書面報告形式放手。朝野並達成共識，下周一完成總預算案三讀、下周二處理完畢三讀法案後，結束臨時會。

據了解，下周二將處理的三讀法案，包含酒駕加重刑罰二法、社會安全網刑法修法、產創條例、私校退場條例。此外，修憲委員會今天也將召開臨時會中最後一次會議，預計將把18歲公民權案送出委員會，下會期開議表決。

立法院18日朝野協商時達成共識，總預算案總數2兆2784億元，扣除軍公教調整待遇163億元，其餘2兆2621億元，通案刪減1.19%，約270億元，其中通案減列政令宣導費比例，昨朝野達共識，統刪3成。

國民黨團總召費鴻泰指出，對黨籍立委提出的4600案預算刪減、凍結預算案與主決議案，周一已開始拜託黨籍立委、黨團主任與助理加快協商，已提出2千多案做修正，希望明天就可以結束預算協商，「下周一把預算表決處理完畢，下周二把應三讀法案處理完畢，下周二就讓臨時會結束」。

民進黨團總召柯建銘說，總預算案攸關政事推動與軍公教調薪，臨時會一定要通過，今天加班到晚上12點也要協商完，下周一總預算案三讀後，周二將處理包括關於酒駕防制、私校退場、產業創新在內等法案，屆時臨時會就可以結束，「讓大家早點回家過年」。

昨日朝野協商休息後，立法院長游錫堃感嘆，「總預算案，終於向前大步邁進！」今天經6個小時協商，順利完成總案數的6分之1，明天仍有總統府、立法院、司法院、監察院、考試院及行政院28個主管部會約5千案待協商。