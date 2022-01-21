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「學姐」黃瀞瑩遞辭呈 今開始請假投入市議員選戰

聯合報 / 記者楊正海鍾維軒／台北即時報導
北市府幕僚、「學姐」黃瀞瑩。圖／北市府提供
北市府幕僚、「學姐」黃瀞瑩。圖／北市府提供

年底的地方選舉進入倒數階段，各陣營的參選人紛紛開始動員，北市府最具人氣的幕僚「學姊」黃瀞瑩，將投入士林北投的議員選舉，日前遞交辭呈後，從今天起開始請假，開始專心經營地方。

黃瀞瑩曾任北市副發言人、現為副市長黃珊珊幕僚，近期已開始低調下班、放假時間到地方拜訪；黃瀞瑩表示，今天開始請假，把還沒休完的假休完，可能就不會再進市府上班，幕僚工作由另一位幕僚劉瀛仁接手，專心經營地方。

黃瀞瑩表示，近期開始勤跑基層，本來想趁過年期前後開始跑攤，但碰上疫情，很多尾牙、聚餐場合都臨時喊卡，相關行程還在規畫中。

民眾黨議員參選人明天將首次合體，PK書法揮毫。民眾黨各區參選人將在民眾黨港湖服務處一起祝賀市民新年快樂，面對 2022 首次議員選戰心情分享。黃瀞瑩也將與同黨籍的另一位士、北擬參選人陳思宇同台。

「學姐很優秀啦」陳思宇表示，最近黨部有提名策略，現在就是配合黨部節奏，未來會和黃瀞瑩共同宣傳、聯合競選，大家一起努力，雖然選舉一定會有壓力，但和學姐都是民眾黨的同事，希望可以讓民眾黨在士林、北投地區拿下2席議員席次，2個人一起勝選。

黃瀞瑩表示，對於競選服務處，還在尋覓中，過年後得加把勁找地方、找人手，畢竟目前恐有疫情，但過年後，希望能在2、3月前，進入備戰狀態。

黃瀞瑩 民眾黨 陳思宇

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