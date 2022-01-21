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促轉會要經國園區改名 國民黨：促轉會才應改名阻轉會

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨政府企圖不斷延長促轉會法律上「例外狀態」，清算民間檔案財產，以促轉之名行政治鬥爭之實。圖／國民黨提供
國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨政府企圖不斷延長促轉會法律上「例外狀態」，清算民間檔案財產，以促轉之名行政治鬥爭之實。圖／國民黨提供

「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」近日將開放，促轉會今表示，園區和圖書館以故總統蔣經國名字命名，建議北市府改名。國民黨晚間表示，促轉會以轉型正義為名干擾民間活動，已成阻礙轉型正義、推動文化台獨的黑機關。

國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨政府企圖不斷延長促轉會法律上「例外狀態」，清算民間檔案財產，以促轉之名行政治鬥爭之實，視憲政、轉型正義宗旨為無物，反阻礙轉型正義的早日實現，促轉會才應考慮自我改名為「阻轉會」。

林家興指出，蔣經國至今仍是國人最懷念的前總統，為台灣奠定經濟起飛基礎，國人引以為傲的十大建設與「護國神山」台積電，無一不是蔣對台灣的貢獻，民進黨卻扭曲史實、抹黑兩蔣貢獻，大搞「去蔣化」。

林家興批評，民進黨的轉型正義是選擇性的，只看片面歷史事實，連民間、同處行政院的退輔會都不放過，違逆歷史應呈現完整真相的本質。

轉型正義 促轉會 蔣經國 國民黨

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