2022藍白合不合？王鴻薇：知易行難、各有盤算

為了確保台北市長選舉不要便宜到民進黨，最近「藍白合」說法再起。對此，台北市議員王鴻薇在臉書表示，現在的藍白合都集中在讓黃珊珊不選，把票集中在蔣萬安以求勝選。但這種想法並沒有考慮到民眾黨在2022布局，圖謀2024的企圖，柯文哲是不會接受，難怪其對藍白合不屑一顧。

王鴻薇說，要讓民眾黨對藍白合有興趣，不可能一廂情願地讓民眾黨放棄推出縣市長候選人，藍白合，說起來容易。但環環相扣，千絲萬縷。最後恐怕仍是各自努力，「知易行難」，各自有盤算。

王鴻薇也指出，事實上除了黃珊珊，在立法院有不錯表現的高虹安也是民眾黨新竹市長人選，另外民眾黨也考慮在基隆和台中推出人選，即使大部份的縣市長勝選可能性偏低，但這應該是一個「照顧小雞」的政策，民眾黨在2022可能難以拿到縣市長的執政權，但必須在市議員席次有所斬獲，否則不能讓柯文哲孤家寡人的去拚2024。

王鴻薇表示，如果國民黨要談藍白合，不可能只取不給。那麼如果希望黃珊珊禮讓蔣萬安，我們能在新竹市禮讓高虹安嗎？國民黨有意新竹市長的民代就必須擺得平。即使在台北市，如果黃珊珊不選，蔣萬安就必須負責幫民眾黨帶小雞，這次民眾黨在台北市提出8席候選人，那國民黨的席次就不可能如原先的樂觀，這都是要考量重點。