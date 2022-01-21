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獨／朱立倫找王育敏接國民黨副秘書長 回鍋督導文傳會
國民黨中二補選和罷昶失利，黨主席朱立倫缺席當天記者會，派文傳會主委凌濤出席，而凌濤的「框架說」遭詬病推給前主席團隊，引發黨內眾怒。據了解，國民黨立委林為洲在請辭國民黨副祕書長以後，朱立倫找文傳會前主委王育敏面談，決定由她接任副祕書長，並負責督導文傳會，下周一正式上任。
王育敏曾任國民黨兩屆不分區立委，第一屆由前總統馬英九提名，第二屆連任由朱立倫提名。去年黨主席選舉，由於王育敏是現任黨務主管，並無介入主席選舉事宜。
凌濤9日在記者會上強調朱立倫上任3個月又4天，承擔也承接了過去的框架和任務，這些任務到此為止；不到一周，又因一篇日本能保證食安就不反對核食進口的非正式新聞稿，引發黨內質疑，雖然朱立倫已澄清，但發言系統文傳會再度成為眾矢之的。黨內研判，可能因此請王育敏回鍋督導。
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