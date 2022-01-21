經國園區將開幕 促轉會批蔣經國扼殺民主建議改名

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」，明天將正式揭幕。促轉會今天質疑，園區相關建築以蔣經國命名，頌揚蔣經國進行解嚴與民主化，在經濟與文化建設上卓有成就，卻對威權事蹟隻字未提，該處屬於「命名空間」類的威權象徵，將發函北市府，建議應予改名或其他配套處置，並檢討相關文資指定理由。

促轉會指出，蔣經國寓所「七海寓所」2006年被指定為台北市政府指定古蹟以「經國」命名，園區內的圖書館也以蔣經國命名，對此要表達異議。因為未來若開放大眾參觀，已屬促轉條例第5條第1項所謂「公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者」之威權象徵，依法應予改名或以其他多元方式處置。

促轉會表示，去年9月任務推動及調查結果報告就指出，當年蔣經國政權動輒以叛亂罪相繩，扼殺民主運動，其早年歷任總統府機要室資料組主任、國防部政治部主任等職，一手掌握黨政軍情治系統，此系統釀成的大量白色恐怖案件，造成上萬個家庭破碎、無數人受到牽連。蔣中正生前，蔣經國已逐漸接續領導國民黨，再未經民主選舉，繼承威權統治，為促轉條例所陳之威權統治者。

促轉會指出，蔣經國就任總統後，雖在形式上未如其父直接介入軍事審判，但為求政局穩定，其政府將黨外人士與「共匪」及海外台獨掛勾為三合一敵人，動輒以叛亂罪相繩，扼殺民主運動。任內仍有余登發案、蔡有全及許曹德案等政治案件，亦曾爆發江南案。

促轉會表示，美麗島事件後蔣經國也親自督導專案，日記中自陳欲對黨外人士「一網打盡之後，再做斬草除根之事」，顯示對憲政民主素養有限，視選舉為勞民傷財卻又不得不辦之舉，卻因順應社會壓力與國際因素解除戒嚴，被許多人當成民主推手。

促轉會批評，各機關近年已陸續依「促進轉型正義條例」處置威權象徵，經國七海文化園區與圖書館卻仍以蔣經國命名，後續將發函建請北市府依促轉條例辦理，並建議檢討文資指定理由，加入轉型正義思維。