第三勢力難獨贏 學者：合作才有生路

「第三勢力要單獨獲勝不太可能！」學者劉兆隆說，民眾黨應設法在台北市長選舉上與國民黨合作，合作的模式很多，如國民黨讓出副市長位置、增加民眾黨市議員席位等；學者曲兆祥則指出，就國民黨具優勢的台北市而言，國民黨相較不願意見到「藍白合」，但為了其他縣市的選戰考量，較可能與民眾黨全面合作。

藍白合，看實力

立委蔣萬安宣布參選台北市長，引發政壇熱議。其中，民眾黨是否推黃珊珊參選成為關鍵，加上民進黨提名的人選，很可能形成「三腳督」的局面。但藍白合機會究竟大不大？台師大政研所教授曲兆祥提出一個政治原則說，選舉基本上就是「力的競爭」，力量大的才有籌碼談判。

他分析，就目前趨勢來看，民進黨的執政基礎在台灣有愈來愈穩的跡象，導致其他需要跟民進黨競爭的在野黨，一定要採取合作的態度，否則無法跟民進黨一較高下。

但他也指出，但台北市是特殊狀況，因為國民黨在台北市並不是弱勢政黨，所以不一定願意跟民眾黨採取「藍白合」的策略，他表示，雖然「不能說沒有機會，但機會不大。」但他指出，如果放眼整個台灣，民進黨優勢明顯。所以國民黨可能為了其他縣市選舉的政治布局，而選擇犧牲台北市首長選舉，與民眾黨進行全面合作。

合作模式是重點

彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆分析過去選情表示，雖然藍營在台北市約略勝過綠營，但各掌握3、4成的選票，仍有約2成5到3成的中間選民在決定選情。他舉2014年台北市長選舉為例，當時國民黨候選人連勝文沒有獲得中間選民的青睞，民進黨又沒有推派人選的狀況下，柯文哲取得6成左右的票數當選市長，其中大多數票數就來自綠營與中間選民。

而在2018年台北市長選舉呈現「三腳督」的狀況，但民進黨並沒有力挺地支持自己候選人姚文智，所以部分綠營選票還是回灌的柯文哲身上，最後才能以3千票的差距險勝國民黨候選人丁守中。

他指出，兩次選舉結果指出「第三勢力要單獨獲勝是不可能的」，所以傳統「三腳督」，對民眾黨反而不利，將力求合作機會，而蔣萬安面對「藍白合」的問題則是「以逸待勞」，更大的問題則是在公投、補選接連失敗的狀況下，如何重振國民黨信心。

同時，如果國民黨與民眾黨真的願意合作，可能的合作模式也值得討論。他說，市長選舉不同於總統選舉，不需要綁定正、副首長參選，所以讓出副市長的位置，或者讓國民黨以「母雞帶小鴨」的方式，增進民眾黨在台北市議員的名額，都是可能的合作方式。

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