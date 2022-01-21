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「藍白合」可行？ 民眾黨：合作要有誠意

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨指出，雖然國民黨表態要非綠政黨共同團結，但也指出「合作不能只是喊喊口號」。圖／截自黃珊珊臉書
民眾黨指出，雖然國民黨表態要非綠政黨共同團結，但也指出「合作不能只是喊喊口號」。圖／截自黃珊珊臉書

「要合作要先拿出誠意來！」民眾黨秘書長謝立功受訪時表示，目前仍是政黨各自努力的狀況，但如果「雙方都有誠意，（合作）自然水到渠成。」而針對台北市前市長郝龍斌「藍白合」應以民調結果決定候選人的說法，謝立功指出，不能只用民調結果來決定參選人，民眾黨候選人黃珊珊治理台北市的經驗豐富，在條件上「未必為輸給蔣萬安

合作要拿出誠意

針對前市長郝龍斌提出「藍白合」，朱立倫於20日表示，希望爭取所有非民進黨的朋友能夠支持，大家一起來團結合作，只有透過這樣的方式，因為民進黨最期待看到的就是藍營本身的內鬨，或者是非民進黨體系的分裂。

民眾黨秘書長謝立功強調，「合作不是喊口號」，國民黨若有合作意願，真的還是要拿出誠意。他指出，國民黨儘管都在說「要把政客趕走，所以要合作」，但合作的的詳細內容要怎麼討論，還是有很多的「眉角」，總不能說「你是老二，我是老三，就要老三都要聽你老二的吧。」。

謝立功指出，各政黨目前屬於「兄弟登山、各自努力」的階段，看看誰的聲望高。他表示，到了政黨開始怎麼樣合作的階段時，只要「雙方都有誠意，自然水到渠成」。但如果「只是淪為喊口號，那就不必了。」

黃珊珊未必輸

國民黨候選人蔣萬安表示參選台北市長後，被視為民眾黨主意的台北市副市長黃珊珊也浮上檯面。資深媒體人蔡詩萍說，只要將「藍白合」議題換了一個提問方式，不要問「誰容易贏得選舉」，要問「誰更適合當台北市長」，這樣一來，黃珊珊的條件就未必輸給蔣萬安了。

被提問到針對蔣萬安的看法時，謝立功則回應說，蔣萬安是「一個一路都很順利的人」，沒有真正經過很大選舉的檢驗。他認同蔡詩萍的看法指出，不能只用民調結果來決定參選人，國民黨看準蔣萬安民調結果比較高，那意思不就擺明是「我（民眾黨）要聽你（國民黨）的」？

可是從民眾的角度來講，要討論誰最適合去坐台北市長的位置，代表要從治理台北市能力，誰更快能夠上手等方面來討論。他說，黃珊珊擔任多屆的台北市議員、也有擔任副市長多年的經驗，從這角度來看，「黃珊珊就不會輸給蔣萬安。」

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北市 蔣萬安 黃珊珊

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