快訊

擺脫數A爆難陰影…學測自然科不難 疫苗、諾貝爾獎入題解答出爐！

新北市府員工打疫苗發燒快篩陽性 PCR結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加重酒駕刑罰修法虛晃一招？ 江啟臣：政院說一套做一套

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委江啟臣下午批評，行政院說一套、做一套，令人質疑杜絕酒駕的決心。圖／聯合報系資料照
國民黨立委江啟臣下午批評，行政院說一套、做一套，令人質疑杜絕酒駕的決心。圖／聯合報系資料照

酒駕肇事頻傳，立法院司法委員會今出審通過刑法與陸海空軍刑法修正草案，加重處罰刑度，但其中對酒駕致人於死傷的刑度完全沒有變動，僅新增得併科罰金。國民黨立委江啟臣下午批評，行政院說一套、做一套，令人質疑杜絕酒駕的決心。

江啟臣表示，行政院長蘇貞昌日前說酒駕致死等同殺人，法務部也說朝不確定殺人故意修法，但政院修正建議僅將酒駕5年內再犯加重處分的規範區間延長至10年，肇事致死傷的最低刑度均未提高，難生遏阻效果，與社會期待有落差。

江啟臣說，國人對酒駕深惡痛絕，特別是因而致人死傷，初犯就應重罰嚴懲，給酒駕者當頭棒喝，根本就不應容許其有再犯機會。江質疑，飆車初犯致人於死就可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，為什麼酒駕者要等到再犯才重懲？

江啟臣指出，過去酒駕肇事致死平均量刑不到3年，法務部說是法院不重判，那為何不支持修法提高最低本刑，讓法官無法輕判？生命只有一次，法務部為什麼不同意用重刑嚇阻，還要容忍酒駕者一犯再犯？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 江啟臣 法務部

延伸閱讀

賴清德過境美國對岸再反彈 江啟臣：大陸不要過度反應

台中東勢客家園區提13億改造計畫 江啟臣偕中央會勘

江啟臣與會計師公會送暖 贈米1000公斤給台中山城地區

綠營政治追殺藍地方諸侯？ 江啟臣：蔡英文該拿出高度

相關新聞

監院查雲林、南投雷厲風行 對重大公務風紀案卻兩手一攤

中二選區補選結果出爐，馬上傳出要「下架雲林張家」，監察院火速出動，引發在野黨質疑監院充滿政治動機。19日監察院糾正的南投縣政府同樣是藍營執政，辦藍不辦綠傳聞甚囂塵上，最尷尬的是有些案子辦不出來，雷聲大雨點小，讓人不得不懷疑是能力不足，還是不想辦下去？或者是選擇性辦案？

綠屏東縣長黨內初選白熱化 潘孟安當眾轟莊、鍾助理下台

民進黨屏東縣長初選黨內廝殺激烈，縣長潘孟安今天上午偕同力挺的參選人、立委周春米一同出席屏東市幸福公園停車場啟用典禮，最後...

第三勢力難獨贏 學者：合作才有生路

「第三勢力要單獨獲勝不太可能！」學者劉兆隆說，民眾黨應設法在台北市長選舉上與國民黨合作，合作的模式很多，如國民黨讓出副市長位置、增加民眾黨市議員席位等；學者曲兆祥則指出...

經國園區將開幕 促轉會批蔣經國扼殺民主建議改名

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」，明天將正式揭幕。促轉會今天質疑...

「藍白合」可行？ 民眾黨：合作要有誠意

要合作要先拿出誠意來！」民眾黨秘書長謝立功受訪時表示，目前仍是政黨各自努力的狀況，但如果「雙方都有誠意，（合作）自然水到渠成。」而針對台北市前市長郝龍斌「藍白合」應以民調結果決定候選人的說法，謝立功指出...

立法院臨時會朝野協商 拚24日總預算三讀

為防範立法院臨時會防疫風險，立法院朝野黨團期盼加速進行臨時會預定議程，希望力拚24日完成總預算案三讀、25日通過相關法案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。