加重酒駕刑罰修法虛晃一招？ 江啟臣：政院說一套做一套

酒駕肇事頻傳，立法院司法委員會今出審通過刑法與陸海空軍刑法修正草案，加重處罰刑度，但其中對酒駕致人於死傷的刑度完全沒有變動，僅新增得併科罰金。國民黨立委江啟臣下午批評，行政院說一套、做一套，令人質疑杜絕酒駕的決心。

江啟臣表示，行政院長蘇貞昌日前說酒駕致死等同殺人，法務部也說朝不確定殺人故意修法，但政院修正建議僅將酒駕5年內再犯加重處分的規範區間延長至10年，肇事致死傷的最低刑度均未提高，難生遏阻效果，與社會期待有落差。

江啟臣說，國人對酒駕深惡痛絕，特別是因而致人死傷，初犯就應重罰嚴懲，給酒駕者當頭棒喝，根本就不應容許其有再犯機會。江質疑，飆車初犯致人於死就可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，為什麼酒駕者要等到再犯才重懲？

江啟臣指出，過去酒駕肇事致死平均量刑不到3年，法務部說是法院不重判，那為何不支持修法提高最低本刑，讓法官無法輕判？生命只有一次，法務部為什麼不同意用重刑嚇阻，還要容忍酒駕者一犯再犯？

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