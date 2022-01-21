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跨了高雄好幾個區...高雄染疫人數暴增10例足跡曝光

疫苗護照上路 健康存摺今起提供數位健康證明

高雄港疫情+10確診 指揮中心研判感染源頭是這裡

聯合報 / 記者沈能元謝承恩陳雨鑫／台北即時報導
高雄港34號碼頭正在進行篩檢作業。記者劉學聖/攝影
高雄港34號碼頭正在進行篩檢作業。記者劉學聖/攝影

指揮中心今公布新冠肺炎疫情，共新增23名本土確診個案，創下今年新高。指揮中心指揮官陳時中表示，今天本土確診個案中，於高雄港工作相關再新增10人確診。主要是一名幼童（案18155）染疫後，造成父母染疫而接連擴散，目前高雄疫情擴散速度快，已展開大規模疫調及搜集情報。

陳時中說，目前疫情傳播約有兩條線，一是孩童父親（案18156）搭乘交通船到船上工作，使得交通船上傳播疫情，確診者為案18186、案18187，其餘案18211、案18212、案18213、案18214、案18215為相關公司工程維修人員與工作場域有關。

此外，案18156於1月19日到診所去看病時，在診所有接觸，造成案18216、案18217、案18218三人染疫，高雄都列冊，將有看過病就會開始做更詳細疫調，而診所接觸者會再把匡列時間拉長，希望廣篩與精準疫調可以控制疫情。至於這位父親（案18156），相繼於孩子、案18155更像是指標個案。

陳時中說，相關確診者有到外籍船舶工作，因此可能有接觸船上的人，因為人員1月13日至14日有進到船去，而這艘船已經往韓國，也透過IHR（國際衛生條例窗口）通知韓國，希望可以釐清源頭。

陳時中說，高雄港相關個案初步判斷均為感染Omicron，但病毒基因定序尚未出爐，病毒來源目前以臨時停靠的船舶可能性高，但還需進一步證實。

至於，高雄港相關疫情，爸爸（案18156）傳媽媽（案18157）再傳小朋友（案18155）的機率高嗎？陳時中說，高雄看來從職場帶進家裡，小孩是源頭得機會比較小，還是需要再釐清，可能性預判，但應是爸爸在職場有接觸到國外船員染疫，再帶回家給小孩。

媒體問，可能造成高雄疫情的船現在已前往韓國，後續怎麼釐清他們感染關係？怎麼做？指揮中心發言人莊人祥說，昨天有與韓國聯繫，當船到了韓國後，可以針對船員進行採檢，若有任何定序資料都可以互相比較。

高雄港34號碼頭正在進行篩檢作業。記者劉學聖/攝影
高雄港34號碼頭正在進行篩檢作業。記者劉學聖/攝影

高雄港34號碼頭正在進行篩檢作業。記者劉學聖/攝影
高雄港34號碼頭正在進行篩檢作業。記者劉學聖/攝影

陳時中說，相關確診者有到外籍船舶工作，因此可能有接觸船上的人。圖／指揮中心提供
陳時中說，相關確診者有到外籍船舶工作，因此可能有接觸船上的人。圖／指揮中心提供

疫情 陳時中

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