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過年老照片／我也想領「總統紅包」！春節發紅包原來從他開始
每年春節前後，大家已經習慣看到政治人物四處拜年發紅包，和大家「搏感情」的新聞。尤其是總統發的「總統紅包」，更讓許多人不遠千里也想排隊領取，希望能在新的一年沾沾喜氣。其實政治人物發紅包，也是近幾十年來才興起的「新傳統」。究竟歷任總統是怎麼發紅包的？讓我們從老照片來一探究竟。
兩蔣時期
在蔣中正、蔣經國兩位蔣總統時期，總統和一般民眾的距離相對較遠，雖然總統同樣也會在府內或家中慶祝過年，但鮮少「與民同樂」，頂多會在電視上發表除夕談話，在這段時間到地方探視或走入民間的舉動較少。
李登輝首開先例
開政治人物風氣之先，開始在春節下鄉發紅包的是前總統李登輝，在李前總統任內，每年都會回到故鄉新北市三芝區「源興居」發放紅包，當時一個紅包200元，領紅包的人越來越多，也成為往後總統春節的固定行程。
民選總統時期
隨著台灣民主化，發紅包也不再是總統的專利，而成為許多政治人物和選民拉近距離、趁機拉票的好時機，而歷任總統也把這樣的傳統延續下去，雖然紅包金額多少不一，但民眾為的是沾喜氣，似乎也不會太計較。陳水扁總統和蔡英文總統都是回各自的老家台南官田、屏東楓港發紅包，馬英九總統則是回同宗同源的苗栗馬家庄祭祖，順便發紅包。
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