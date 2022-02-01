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過年老照片／我也想領「總統紅包」！春節發紅包原來從他開始

聯合新聞網 / 綜合報導
慶祝民國六十四年春節，中美聯合遊藝隊十七日於總統府前盛大表演，圖為舞獅隊表演情景，1975。報系資料照
慶祝民國六十四年春節，中美聯合遊藝隊十七日於總統府前盛大表演，圖為舞獅隊表演情景，1975。報系資料照

每年春節前後，大家已經習慣看到政治人物四處拜年發紅包，和大家「搏感情」的新聞。尤其是總統發的「總統紅包」，更讓許多人不遠千里也想排隊領取，希望能在新的一年沾沾喜氣。其實政治人物發紅包，也是近幾十年來才興起的「新傳統」。究竟歷任總統是怎麼發紅包的？讓我們從老照片來一探究竟。

兩蔣時期

在蔣中正、蔣經國兩位蔣總統時期，總統和一般民眾的距離相對較遠，雖然總統同樣也會在府內或家中慶祝過年，但鮮少「與民同樂」，頂多會在電視上發表除夕談話，在這段時間到地方探視或走入民間的舉動較少。

春季動員演習。蔣中正總統冒雨乘元帥車校閱部隊，1954。報系資料照
春季動員演習。蔣中正總統冒雨乘元帥車校閱部隊，1954。報系資料照

陣容龐大的春節民俗遊藝隊廿日在台北市表演，向市民拜年，圖為精彩舞獅表演，1980。報系資料照
陣容龐大的春節民俗遊藝隊廿日在台北市表演，向市民拜年，圖為精彩舞獅表演，1980。報系資料照

李登輝首開先例

開政治人物風氣之先，開始在春節下鄉發紅包的是前總統李登輝，在李前總統任內，每年都會回到故鄉新北市三芝區「源興居」發放紅包，當時一個紅包200元，領紅包的人越來越多，也成為往後總統春節的固定行程。

李總統登輝先生於回到台北縣三芝鄉祖厝源興居，向親友們賀年外，還分送紅包給每位向他拜年的小朋友，1990。報系資料照
李總統登輝先生於回到台北縣三芝鄉祖厝源興居，向親友們賀年外，還分送紅包給每位向他拜年的小朋友，1990。報系資料照

李登輝總統大年初一返回三芝鄉拜年，並發紅包，源興居古厝前大排長龍，1996。報系資料照
李登輝總統大年初一返回三芝鄉拜年，並發紅包，源興居古厝前大排長龍，1996。報系資料照

民選總統時期

隨著台灣民主化，發紅包也不再是總統的專利，而成為許多政治人物和選民拉近距離、趁機拉票的好時機，而歷任總統也把這樣的傳統延續下去，雖然紅包金額多少不一，但民眾為的是沾喜氣，似乎也不會太計較。陳水扁總統和蔡英文總統都是回各自的老家台南官田、屏東楓港發紅包，馬英九總統則是回同宗同源的苗栗馬家庄祭祖，順便發紅包。

李登輝總統大年初一返回三芝鄉拜年，並發紅包，源興居古厝前大排長龍，1996。報系資料照
李登輝總統大年初一返回三芝鄉拜年，並發紅包，源興居古厝前大排長龍，1996。報系資料照

總統紅包今年縮水成十元，昨天陳水扁總統在官田老家發紅包，領紅包人潮仍很踴躍，2004。報系資料照
總統紅包今年縮水成十元，昨天陳水扁總統在官田老家發紅包，領紅包人潮仍很踴躍，2004。報系資料照

國民黨籍總統候選人馬英九除夕先到行天宮參拜，並在現場發紅包，2008。報系資料照
國民黨籍總統候選人馬英九除夕先到行天宮參拜，並在現場發紅包，2008。報系資料照

總統候選人馬英九到苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，並發紅包賀新春，2008。報系資料照
總統候選人馬英九到苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，並發紅包賀新春，2008。報系資料照

總統馬英九發紅包，不少民眾全家來領，馬英九也親切與小朋友握手，送上巧克力金幣紅包，2009。報系資料照
總統馬英九發紅包，不少民眾全家來領，馬英九也親切與小朋友握手，送上巧克力金幣紅包，2009。報系資料照

蔡英文總統年初一中午將在屏東縣枋山鄉楓祖厝發紅包，祖厝周邊街道狹窄，對維安工作是一大挑戰，2017。報系資料照
蔡英文總統年初一中午將在屏東縣枋山鄉楓祖厝發紅包，祖厝周邊街道狹窄，對維安工作是一大挑戰，2017。報系資料照

蔡英文總統在楓港老家附近的活動中心發放紅包，有家鄉民眾說「總算等到了」，2017。報系資料照
蔡英文總統在楓港老家附近的活動中心發放紅包，有家鄉民眾說「總算等到了」，2017。報系資料照

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