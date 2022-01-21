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徐巧芯爆周玉蔻放言驗收不實 內政部:政策暫緩中止合約

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
台北市議員徐巧芯持續追打「放言」競標政府標案爭議，今日再爆料，放言標案驗收不實，今日將前往告發。本報資料照片
台北市議員徐巧芯持續追打「放言」競標政府標案爭議，今日再爆料，放言標案驗收不實，今日將前往告發。本報資料照片

台北市議員徐巧芯持續追打「放言」競標政府標案爭議，今日再爆料，放言標案驗收不實，幽靈新聞稿竟然還可以成功請款。對此，內政部發新聞稿澄清，內政部採購案皆依政府採購法依法辦理驗收，一切合法且符合程序，議員所言並非事實。

徐巧芯近日槓上媒體人周玉蔻，質疑其成立的媒體「放言科技傳媒」，4年來接了870多萬元的政府標案遭質疑。徐巧芯今日再質疑，放言標案在驗收時，報給內政部的結案驗收報告裡面寫的四篇新聞稿，都沒有出現在放言的網站上，不僅驗收不實，更是詐騙、造假。今日將前往告發。

內政部表示，為推動新式身分證，內政部委託放言公司進行相關宣導溝通，放言公司依契約應提交之4篇資安防護專題文章並投放平台。而後，因行政院院會決議暫緩新式身分證換發計畫，內政部與放言公司終止合約，放言公司已完成撰擬之專題文章便不適宜對外公開，並依合約第14條第4款規定，契約因政策變更，機關得終止契約，並補償廠商因此所生之損失，但不含所失利益。

內政部表示，經參考其他傳媒公司有關宣導文稿撰擬之市場行情價格，會同政風、會計單位，依政府採購法辦理驗收，一切合法且符合市場行情與程序，經審認文字撰擬及專案企劃等費用支付9萬6000元。

內政部強調，新式身分證暫緩後，相關採購案皆依政府採購法依法辦理驗收，一切合法且符合程序。

內政部 徐巧芯 身分證

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