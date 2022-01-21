賴清德過境美國對岸再反彈 江啟臣：大陸不要過度反應
副總統賴清德將以總統特使身份出席宏都拉斯新總統就職大典，過境美國，期間可能與美國官員互動，遭中國大陸批評是「倚美謀獨」。國民黨立委江啟臣今表示，不管是不是邦交國，我國在國際場合也時常會碰面或巧遇其他國家政要，中國大陸不要過度反應。
但江啟臣仍提醒民進黨政府，國際關係對台很重要，台灣要走出去、要發展，兩岸關係還是要改善，兩者間兼籌並顧才能有助於我國對外關係拓展與邦交國的維持，這兩者如能做到雙贏、多贏，對台灣才是最有利的狀況。
江啟臣也說，實務上怎麼做能有助鞏固邦交關係，恐怕不是只靠美國，我國自己也要努力；我方與對岸間的外交角力，如何避免傷到現在既存的這些邦交國，這是民進黨政府要努力思考，謀求解決之道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言