賴清德過境美國對岸再反彈 江啟臣：大陸不要過度反應

副總統賴清德將以總統特使身份出席宏都拉斯新總統就職大典，過境美國，期間可能與美國官員互動，遭中國大陸批評是「倚美謀獨」。國民黨立委江啟臣今表示，不管是不是邦交國，我國在國際場合也時常會碰面或巧遇其他國家政要，中國大陸不要過度反應。

但江啟臣仍提醒民進黨政府，國際關係對台很重要，台灣要走出去、要發展，兩岸關係還是要改善，兩者間兼籌並顧才能有助於我國對外關係拓展與邦交國的維持，這兩者如能做到雙贏、多贏，對台灣才是最有利的狀況。

江啟臣也說，實務上怎麼做能有助鞏固邦交關係，恐怕不是只靠美國，我國自己也要努力；我方與對岸間的外交角力，如何避免傷到現在既存的這些邦交國，這是民進黨政府要努力思考，謀求解決之道。