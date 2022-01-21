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藍刺客出擊！羅智強聲量成北高活棋、陳以信靠她助攻戰台南

賴清德過境美國對岸再反彈 江啟臣：大陸不要過度反應

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
總統府19日發表，副總統賴清德將率團出席宏都拉斯共和國新任總統卡斯楚就職典禮。本報資料照，記者曾學仁／攝影
總統府19日發表，副總統賴清德將率團出席宏都拉斯共和國新任總統卡斯楚就職典禮。本報資料照，記者曾學仁／攝影

副總統賴清德將以總統特使身份出席宏都拉斯新總統就職大典，過境美國，期間可能與美國官員互動，遭中國大陸批評是「倚美謀獨」。國民黨立委江啟臣今表示，不管是不是邦交國，我國在國際場合也時常會碰面或巧遇其他國家政要，中國大陸不要過度反應。

但江啟臣仍提醒民進黨政府，國際關係對台很重要，台灣要走出去、要發展，兩岸關係還是要改善，兩者間兼籌並顧才能有助於我國對外關係拓展與邦交國的維持，這兩者如能做到雙贏、多贏，對台灣才是最有利的狀況。

江啟臣也說，實務上怎麼做能有助鞏固邦交關係，恐怕不是只靠美國，我國自己也要努力；我方與對岸間的外交角力，如何避免傷到現在既存的這些邦交國，這是民進黨政府要努力思考，謀求解決之道。

江啟臣 美國 民進黨

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