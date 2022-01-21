立院初審酒駕未肇事初犯 刑度上限2年提高到3年

立法院司法及法制委員會今天續審刑法酒駕相關修法，經朝野與法務部、司法院攻防，完成初審，通過修正動議及五項附帶決議。針對刑法第185之3條修正部分，酒駕初犯達到吐氣酒精濃度0.25毫克、血液濃度達0.05%以上，刑度從2年以下、得併科20萬元以下罰金，提高為3年以下、30萬元以下罰金。

因而致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，增訂「得併科200萬元以下罰金」；致重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，也增訂「得併科100萬元以下罰金」。

另外，再犯者，從「5年內」再犯，修正為「10年內」再犯，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，增訂「得併科300萬元以下罰金」，致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑，增訂「得併科200萬元以下罰金」。

附帶決議部分，行為人涉犯刑法185-3酒駕罪，法院判決有罪者，如涉6個月以下有期徒刑者，應依法從嚴審核易科罰金；6月以上有期徒刑，而入監服刑者，申請假釋時，應考量監所執行時有無參與措施，從嚴審核假釋條件，另緩起訴處分時，經醫療評估適合戒癮治療者，應依法給予緩起訴處分，並命戒癮治療。

其次是建議法務部及相關部會，應會同司法院，研議拘禁以外之有效干預監督手段；法務部及所屬檢察機關，衛福部、內政部警政署，應會同司法院，參考外國相關立法，和實踐共同研議制定，酒駕案件統籌處理分類分流機制，負責各部會間相互聯繫專責單位，就以本條之罪，逮捕行為人後警察機關立即處置，緩起訴時戒癮治療、禁戒處分等，必要時並提出研議刑法、刑事訴訟法等相關法律修法草案，並編列足額預算執行。4個月內須在司法委員會專案報告。

另外，法務部應會同交通部、衛福部等相關部會，參酌日本酒駕防制經驗，積極研議並推動酒駕社會連帶防治措施，以保障國人生命安全。並依法加強申請法院宣告沒入車輛，以杜絕任何僥倖。同時也應就風險差異、客觀外在交通環境、行為人社會經濟背景等因素綜合考量，避免刑責過苛。

全案在送院會前，無須再經朝野協商。