高雄一家三口染疫爸疑登國際貨輪感染 驚傳又5同事感染

高雄1家3口確診並轉入幼兒園事件，經匡列362人採檢追查，目前111人PCR檢測結出爐，全數採陰，高雄市長陳其邁昨晚召開防疫會議至晚間10點，釐清這家人可能的感染途徑，初步研判在高雄港擔任輪船引擎維修師的父親，登上國際輪船工作感染的機會較高，昨夜又傳出有5名同事確診，感染案例恐怕會超過10例以上，市長陳其邁今午2點將再召開防疫記者會說明。

高雄4歲男童父親是高雄港跑單幫的引擎維修師，元月10日起曾在高雄港碼頭登船維修麥拉倫號及新光號2艘雜貨輪，高市府目前已擴大採檢船上與他接觸過的的工作人員，今天也在118號碼頭清消及採檢。衛生局表示，此案匡列人數，會再向上增加。

麥拉倫號雜貨船10日上午8點半左右進高雄港，當晚7點離港，前往韓國濟州島，男童父親登船維修，約接觸5人。新光輪10日下午2點半進港，19日移泊到118號碼頭，男童父親13日及14日登船維修，接觸1人。高市衛生局追查感染源，以男童父親在國際輪船感染最有可能。

另好市多中華店對街的大型社區今早進行清消，鄰近社區的一家復健診所貼公告暫停看診，原因指是有確診者足跡曾經到過，今早引起社區居民騷動，居民質疑，確診者不是住鳳山區，怎作跨區到這裡就診？市府為何沒公布足跡，高市衛生局未證實此家診所是否有確診者求診，僅表示，所有公布的足跡都經仔細評估，該公布的一定都會公布。

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