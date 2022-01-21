【專家之眼】莊豐嘉是放話 還是被妖魔化？

所有真正愛台灣的人，而不是以「愛台灣」為晉身之階的人，都知道一件事情，那就是即使是團結的台灣都不保證可以抵抗中共的侵略，一個互相敵視的台灣更不可能對抗得了中共的武統。

換言之，單憑獨派（不管是真獨還是假獨）一己之力是不可能保護得了台灣的，難道這一點有疑問嗎？因此，任何撕裂台灣團結的人，我們都可以視之為中共的第五縱隊，都是在幫助中共拿下台灣，毫無疑問。

根據陸委會最新的民調，支持儘快獨立的占6.8％；支持儘快統一的占1.6％，不同類型的維持現狀共占了91.6％，就這是說，支持獨立和支持統一，以目前而言，都是絕對的少數，難道這些少數不願意尊重91.6％的台灣人，而一定要突顯自己的立場，激化台灣內部的對立和衝突，如此做法是真的愛台灣還是愛自己？

華視總經理這幾天聲名大噪。18日，立法院臨時會審查行政院總預算，國民黨團提案刪減及凍結華視公廣集團台語台節目4000萬元預算，引來華視總經理莊豐嘉的不滿，要求國民黨團撤案，並撂下狠話，若不撤案將透過媒體修理國民黨。

莊總真不是蓋的，說來就來，19日，莊總召開記者會，他首先否認出言「修理」，並反控國民黨團以台語台預算要脅。這一幕從頭到尾並非鬧劇，而是活生生的揭露了一個人是如何的囂張，如此囂張的人，會是愛台灣的人？會是保護台灣的人？誰信！

反對黨提案刪減預算，不管是哪一筆預算，天經地義，否則就是有虧職守。先不管莊總有沒有說要修理國民黨團這一回事，被監督機關華視又不是太上皇，有什麼權利要求國民黨團撤案？這是什麼心態？莫非把立法院當成是他家開的？

其次，莊總在記者會中說「在民主社會開記者會澄清原委叫做威脅？」「他們解讀成『修理』，那是他們的事，我必須說，一個華視總經理何德何能威脅台灣最大在野黨。」事情真的如莊總說的嗎？這地方有二點要說清楚。

第一點，華視真想要澄清就去國民黨團前面澄清，哪裡是開記者會澄清？這不是對立法院的挑釁、對國會的藐視嗎？而且是「要求」國民黨團撤案，華視有這樣的權利嗎？第二點，擁媒體自重，想修理誰修理誰，這不是再正常不過的事情嗎？還需要偽裝嗎？難道只有華視這一媒體而已嗎？

莊總的噁心之處在於試圖把整個事件的焦點轉移到一個最不應該轉移的地方，那就是他反控國民黨團以台語台預算要脅，他一定自認為這麼做是他的高明之處，有獨派挺他，他怕什麼！就像他說的「為幽靈國慶生」一樣，說了這話又怎樣！不如此，誰知道他「愛台」呢！

本文一開始就提到，台灣人要是不團結，光是獨派是絕不可能守得住台灣的。要團結台灣人，又只能按照他的立場，這不是只有獨裁者才有的心態嗎？這樣的高傲態度竟能團結台灣人，誰能服氣！

台灣這個社會，如果真要維持團結，其實有三個地方能不碰就不碰，第一統獨；第二「母語」；第三國名。為什麼「母語」儘量不要碰呢？這一點福佬人不能明白，福佬人只知道福佬話被「國語」打壓，他沒有想到，在客家人眼裡，客家話一樣被福佬話壓著打；至於原住民語的悲慘命運，那更不用說了，都快消失了。而莊總竟然拿「台語台」說事，這不是明顯的分裂台灣嗎？