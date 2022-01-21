民眾黨在台南推6人參選議員 目標在議會組成黨團

台灣民眾黨今宣布在台南推出6名議員參選人，包括第5選區洪岳銘、第6選區陳詩薇、第7選區江品璁、第8選區江明宗、第10選區蔡宛秦、第11選區江國銘，南市黨部主委蔡壁如表示，力衝突破3席議員，目標要在台南市議會組成黨團。

蔡壁如說，本屆立委選舉，東區、永康區的政黨票得票率較高，因此2020年11月在東區先設台南第一個服務處，民眾黨所提名的6人都是最佳選擇，今年一定要讓台南市議會組成民眾黨黨團為市民服務。

參選第5選區新化區、善化區、新市區、安定區、山上區的洪岳銘今年29歲，為行政院農委會農業技術團成員，從生技產業轉戰第一線農產耕作，透過農機代耕技術協助農民提高競爭力，他認為，南部科技聚落與農業生產基地存在明顯落差，希望讓科技力量與農業發展結合，帶動南科週邊區域的整合與發展。

第6選區安南區參選人陳詩薇37歲，為前市議員陳進義女兒，留美回來後就成為父親的特助，曾任職美國州立地方法院交通組助理工作，希望帶給鄉親更好的發展與未來。

第7選區永康區參選人江品璁長期關注社福議題，他認為台南應該大量興建社會住宅、放寬租屋補助門檻，讓年輕人可以感受到居住正義。

第8選區北區、中西區參選人江明宗從事軟體程式設計工作10多年，也是登革熱地圖、口罩地圖與好食券地圖等熱門應用的作者，他說，台南是眾神之都，期望廟會活動有機會擴大為信仰與文化的嘉年華會。

第10選區東區的蔡宛秦37歲，丈夫是台聯台南市黨部前主委，為3孩子的母親，過去曾為台南市政府農業局專員、行政院農委會漁業署調查員、議員法案助理幕僚，熟悉台南地方事務。她認為，台南對兒福、弱勢族群、中產受薪階級政策仍有許多改善空間。

第11選區仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區江國銘長期耕耘在社區營造與地方創生領域，此次是第2次參與台南市議員選舉。江說，希望將地方創生的經驗帶進議會，增加更多在地就業機會，強化國際和兩岸農業交流、擴大農產品外銷市場與通路。