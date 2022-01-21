北市長選戰藍白合？ 黃健庭：說不擔心遭分票是騙人的

國民黨台北市長選戰布局農曆春節後可望攤牌，黨前副主席郝龍斌主張藍白合作，卻引發黨內不同討論。國民黨秘書長黃健庭上午受訪表示，國民黨應該結合所有在野力量，在年底選舉或以後所有工作上面，都能夠團結一致。

黨內憂心，藍白共推台北市長人選，將導致市議員選舉遭分票，甚至基層被蠶食鯨吞問題。黃健庭坦言，在某些地方可能產生這樣的狀況，說不擔心是騙人的，所以大家怎麼合作的模式，未來還要共同討論的。

黃健庭說，國民黨的目標很清楚，就是在野大家要團結合作下架民進黨，至於採取何種方式、模式，在什麼時間點做什麼事，在那些地方，都還要進一步討論，政黨合作原則黨內目前都還沒有談到。

布局高雄市長選戰，上午媒體詢問，黨主席朱立倫是否徵詢過黃健庭參選？黃回應，沒有、沒有。