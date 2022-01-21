酒駕刑責攻防！法務部提案 初犯刑度提高到3年

立法院司法及法制委員會今天續審刑法酒駕相關修法，繼前天未達共識後，法務部今天提出最新修法版本，包含提高初犯刑度，酒精濃度達到0.25毫升、血液酒精濃度達0.05以上，刑度從2年提高到3年以下有期徒刑；再犯年限及刑責，從5年修正到10年，並增訂得併科100萬至300萬元罰金。

但針對初犯致人死傷是否調高、共乘如何罰等，仍待議。

酒駕致死頻傳，朝野立委提出14個刑法修正草案，日前在立法院司法及法制委員審議時，司法院、法務部都提出異議，認為有違罪行相當與比例原則，雙方未達共識；前天再審仍無共識，召委葉毓蘭排定今天續審。

法務部日前統計，本月6日至14日止，各地檢署從嚴審核酒駕不准易科罰金經發監執行者共67人。法務部次長蔡碧仲今天說，截至目前已經達到166人；依法嚴審假釋有106件、許可假釋30件、不准假釋76件，駁回率7成。強力執行酒駕裁罰已有2251件，新台幣4373萬元。

蔡碧仲說，老百姓的呼應、立委的建議，都符合一般國民的感情，但法務部除了公共安全之外，更重視的是被害人。實務上，法官本來就有彈性，「3年以上」未必要判3年，但若斟酌被害人能得到巨額賠款，可以有緩刑設計，都是精細設計。

前天審查時，立委洪孟楷整理法務部需回應四大面向，包括「初犯刑責」、「累犯年限及刑責」、「沒入車輛的處罰」、「共乘者的處罰」。

法務部今天提出書面報告，初犯刑責從現行刑度「2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金」，提高到「3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金」。

再犯年限及刑責，再犯年限從「5年內」再犯而致人於死，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，致傷者處3年以上10年以下有期徒刑；「5年內」修正到「10年內」，並增訂併科罰金，依照級距從100萬至300萬元。

針對沒收車輛部分，蔡碧仲表示，在現行刑法已有規定可沒收；道路交通管理處罰條例也有「沒入」規定。至於共乘者，道交條例已將同車乘客罰鍰，修正到3000元以上、1萬5000元以下。若要提高到刑法，「幫助教唆」可已刑法29條、30條適用，「純屬證據搜集的問題」。

立委黃世杰認為，酒駕刑度已不斷提高，近5年總案件數也在下降，預防功能有彰顯。

立委洪孟楷則認為，法務部今天雖有具體說明，但「重罰、重懲也許沒辦法還受難者家屬撫慰的心靈，卻也不能縱容酒駕一而再的犯行」，認為沒收、共乘處罰配套反而無具體說明。他主張結合法務部2020年修法版本，提高10年再犯致死，修正為無期徒刑或7年以上有期徒刑；要求共乘同步修正。