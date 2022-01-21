快訊

張作霖邀你搭火車？東北「大帥幣」地獄梗文創

找到了！潘茹玉杜拜入境留假電話搭機車落跑 開罰至少50萬起跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莫健將接機 美：提供賴清德私人過境安全舒適便利尊嚴

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國在台協會（AIT）主席莫健。本報資料照，華盛頓記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）主席莫健。本報資料照，華盛頓記者張文馨／攝影

副總統賴清德將率代表團前往宏都拉斯參與新總統就職典禮，期間規畫過境美國，一名美國國務院發言人20日透過電郵回覆記者表示，賴清德過境美國是私人且非官方的，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）將赴加州接機，國務院表示，這些過境符合美國的「一個中國」政策。

這名發言人以背景說明方式表示，美方不時提供台灣政府代表過境美國的便利；這些過境是出於對乘客的安全、舒適、便利與尊嚴考量進行，且符合美國的一個中國政策。

賴清德也是疫情大流行以來，首位過境美國的政界要員；過去台灣總統及高層官員過境美國，AIT主席都會循例前往接機。

國務院表示，台灣訪團採取一切必要作法確保安全過境，包含在美國只會有線上的拜會行程。

對於記者詢問賴清德接種高端疫苗，不符合入境美國的防疫標準，該怎麼入境？入境後是否會拜會政府官員，國務院均未正面答覆。

美國在台協會 賴清德 國務院

延伸閱讀

同訪宏都拉斯 美議員致函籲賀錦麗與賴清德會晤

賴清德出訪過境洛杉磯、舊金山 將與美國政要視訊通話

防疫優先 蔡英文、賴清德春節不發紅包福袋

賴清德25日出發訪問宏都拉斯 蕭美琴隨行

相關新聞

北市藍白合？王世堅：捉雞寄山貓

台北市長選戰開跑，國民黨前副主席郝龍斌提出「藍白合」。民進黨台北市議員王世堅喻為「捉雞寄山貓（台諺，形容讓雞白白去送死）...

北市新增2確診者 聯醫和平院區成立「東吳專案」採檢

疫情延燒！台北市昨新增兩名確診者，一名是北投區石牌國中學生家長、另一名則有國家音樂聽及春水堂足跡，北市府緊急通知校方並預...

莫健將接機 美：提供賴清德私人過境安全舒適便利尊嚴

一名美國國務院發言人20日透過電郵回覆記者表示，副總統賴清德過境美國，是私人且非官方的，美國在台協會（AIT）主席莫健（...

賴清德出訪宏國過境美國雙城 將視訊政要

副總統賴清德將代表蔡英文總統出席宏都拉斯新任總統卡斯楚的就職典禮。總統府發言人張惇涵昨天表示，此趟出訪的往、返程的過境安...

藍委續缺席 修憲案明最後決定

立法院昨續召開修憲委員會全體委員會議，繼十八日通過十八歲公民權後，昨天逐條討論包含廢考監、降低修憲門檻、恢復內閣同意權等...

親信政治誤黨？金溥聰：邱毅才該退出政壇享受歲月靜好

從四大公投到台中市立委補選，國民黨接連遭逢挫敗。前立委邱毅認為，國民黨戰鬥力頹衰是因黨內「親信政治」盛行，尤以前總統馬英九時的「馬金體制」為最。被點名的國安會前秘書長金溥聰晚間表示，邱才該退出政壇享受歲月靜好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。