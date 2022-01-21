莫健將接機 美：提供賴清德私人過境安全舒適便利尊嚴

副總統賴清德將率代表團前往宏都拉斯參與新總統就職典禮，期間規畫過境美國，一名美國國務院發言人20日透過電郵回覆記者表示，賴清德過境美國是私人且非官方的，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）將赴加州接機，國務院表示，這些過境符合美國的「一個中國」政策。

這名發言人以背景說明方式表示，美方不時提供台灣政府代表過境美國的便利；這些過境是出於對乘客的安全、舒適、便利與尊嚴考量進行，且符合美國的一個中國政策。

賴清德也是疫情大流行以來，首位過境美國的政界要員；過去台灣總統及高層官員過境美國，AIT主席都會循例前往接機。

國務院表示，台灣訪團採取一切必要作法確保安全過境，包含在美國只會有線上的拜會行程。

對於記者詢問賴清德接種高端疫苗，不符合入境美國的防疫標準，該怎麼入境？入境後是否會拜會政府官員，國務院均未正面答覆。