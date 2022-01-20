親信政治誤黨？金溥聰：邱毅才該退出政壇享受歲月靜好

從四大公投到台中市立委補選，國民黨接連遭逢挫敗。前立委邱毅認為，國民黨戰鬥力頹衰是因黨內「親信政治」盛行，尤以前總統馬英九時的「馬金體制」為最。被點名的國安會前秘書長金溥聰晚間表示，邱才該退出政壇享受歲月靜好。

金溥聰表示，邱毅之流過去的言行，讓他們的人格及公信力早已破產，藍營也被他們拖累夠了，自己敗仗累累，還到處指點他人，就別再出來丟人現眼，該退出江湖，過過靜好歲月。

國民黨政策會前執行長蔡正元日前在臉書分析，國民黨是親信當家的分裂性政黨，民進黨則是派系分贓的團結性政黨，這樣的差別黨性，導致兩黨不同的發展。

前立委邱毅。本報資料照片

邱毅昨天在臉書跟進分析，認為民進黨叫「分贜政治」，做老大的帶頭衝鋒，在過程中賞罰分明，有功勞者論功行賞，雖被稱為派系分贜，卻也算是激勵的誘因，所以具有戰狼般的戰鬥力，常能出現扭轉敗局、反敗為勝的大驚奇。

至於國民黨運作，邱毅則認為是「親信政治」，老大只信任少數親信，戰鬥時由親信任監軍，結果就出現「外行指導內行」，在前線作戰者不僅要對付外敵，還要奉承討好親信，面對親信胡亂指揮只能唯唯諾諾的聽命行事，否則立下再大戰功，也是「有功無賞，打破要賠」；久而久之，國民黨戰將凋零，戰鬥力衰頹。

邱毅說，國民黨親信政治在馬英九時期「馬金體制」達顛峰，在核心大親信下開枝散葉又存在多層次中小親信，弄到最後變成決策緩慢、賞罰不明，甚至自毀長城，高高在上的馬還「自我感覺良好」，自嘆「朕非亡國之君，諸臣皆亡國之臣」。

邱毅認為，國民黨現任黨主席朱立倫也是一例，只不過馬英九時期國民黨執政又家大業大，有本錢可以虛耗，但到了朱時期，國民黨已成蹩腳的在野黨，又是財務困窘阮囊羞澀的破落戶，自然無法扺擋民進黨抄家滅族式的鬥爭。

邱毅說，民進黨每場戰役皆由正副總統蔡英文、賴清德領軍，於是人人奮勇爭先，力求表現，只要立下戰功，一定有所封賞，這不論是叫分贜機制或誘因機制，反正是戰鬥力爆棚，具轉敗為勝翻盤能力，因此能每戰皆捷，打得國民黨潰不成軍。

邱毅表示，現在很多人要求國民黨做敗戰後檢討，但若不直指癥結所在的「親信政治」，最後的檢討結果一定是「團結」、「不要批評」、「鞏固領導中心」。