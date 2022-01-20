見不到蘇貞昌太魯閣家屬兩度尋人 政院：有所誤會

台鐵太魯閣號408車次出軌事故罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」團體，本月3日透過臉書粉專發出「尋人啟事」，指罹難者家屬自去年4月2日後就未得到行政院長蘇貞昌關注及協助；蘇貞昌受訪卻表示，「可能是個誤會」。「太魯閣的眼淚」今再於臉書發文列出來龍去脈，質疑「誤會」一說。行政院晚間對此事再次表示「有所誤會」。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌於本月5日即已請他與交通部長王國材，先行與家屬團體進行溝通、蒐整意見，再來安排家屬與院長會面事宜，當日下午，王國材旋即與「太魯閣的眼淚」發言人王薇君以及家屬委任律師陳孟秀會談，「此事媒體有相關報導可參。」

羅秉成表示，在王國材與王、陳兩位代表會面後的一周內（本月11日），他即主動與王薇君聯繫，詢問其是否可協助整理家屬關切的相關議題及意見，並徵詢是否能由他先與家屬代表當面晤談，王雖答應會協助整理家屬關切的議題，但也轉達家屬「不願意見蘇院長以外的人」的原則。

羅秉成指出，他與家屬代表王薇君一直保持連繫，待王協助整理並提供家屬關切的議題與意見後，再來安排會面事宜，上開臉書的發文有所誤會，他會與王就此事續為溝通。

羅秉成表示，蘇貞昌對於台鐵改革非常關切，除責成交通部針對改革事項應蒐集、聆聽各方意見外，並已親自召開多次會議進行研商，目前相關進度都在推動當中，蘇揆希能在相關議題與意見先行彙整後，再安排與家屬會面，蘇揆也請交通部與王薇君持續與相關家屬聯繫，避免溝通上的誤解。