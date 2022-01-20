廢考監等修憲提案無共識 條文保留22日決定

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨修憲委員會。報系資料照
民進黨修憲委員會。報系資料照

立法院今舉行修憲委員會，繼18日通過18歲公民權後，今繼續逐條討論包含廢考監、降低修憲門檻、恢復內閣同意權等提案，國民黨立委持續缺席，朝野3黨也未達共識，相關條文暫保留待22日做最後決定。

修憲委員會今進行包含廢除考試院監察院、降低修憲門檻、總統赴立院國情報告、內閣同意權及環境權、動物權等修憲提案的逐條討論，但均未達成共識，輪值召委、民進黨立委周春米宣布，相關修正條文都將暫予保留。

根據修憲委員會議事日程，修憲委員會在臨時會期間總共召開10次會議，其中最後一次開會日為22日，18日通過的18歲公民權，將在22日送出委員會。

周春米受訪時表示，若明天輪值的國民黨召委不開修憲委員會，後天輪值召委、民進黨立委管碧玲將徵集大家意見後做決定。

修憲 民進黨 周春米 考試院 監察院

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