莊豐嘉人事案未果 立院總預算協商再度停擺

華視總經理莊豐嘉被爆出要「修理」國民黨，惹怒藍綠兩大黨鞭。華視董事會將於農曆年前召開臨時會決定莊去留。國民黨團總召費鴻泰說，就等華視董事會處理完再協商總預算。立法院原訂今下午繼續協商總預算案，再被擱置。

立法院長游錫堃下午4時許宣布，黨團仍在意見交換中尚未有結果，明日朝野協商時間，再另行通知。

莊豐嘉日前遭國民黨團指控，到黨團辦公室溝通相關主決議提案時態度不佳，威脅如果不撤案，將召開記者會修理國民黨。莊豐嘉則否認「修理」說，並指國民黨以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他要出面捍衛。

民進黨團總召柯建銘也認為，當媒體變成武器、恐嚇國民黨，就是超過紅線的時候，這不是國民黨一黨的事，是國會自主、權力分立的問題。但整個國家不可能被莊豐嘉一人綁架，讓總預算走不下去。他呼籲費鴻泰也不要過於堅持，朝野應該有智慧化解問題。

游錫堃今原訂下午2時要繼續研商總預算案，不過，由於莊豐嘉去留尚未定案，國民黨仍缺席協商。費鴻泰表示，國民黨很有誠意，他們下午邀請柯建銘及民進黨立委劉世芳、洪申翰喝咖啡溝通，並表達人事案「什麼時候處理完，即刻可展開協商」，這是他們的堅持，柯建銘充分了解並表示會去處理。

費鴻泰說，他也向柯建銘及行政院秘書長李孟諺、主計長朱澤民表示，他已請黨團成員加速討論4千多項提案，若行政部門溝通好，可撤案、改主決議，或專案報告改書面報告等，都可加快進行，屆時協商速度也會加快很多，光是他今天就已經簽完200多案。

因此，游錫堃下午4時許宣告，因目前還在意見交換當中，今天會議到此為止，明日協商時間再另行通知。