國民黨現侯友宜路線？ 綠委籲藍委跟進支持18歲公民權
新北市長侯友宜表態支持18歲公民權，民進黨立委管碧玲解讀，侯友宜路線隱然浮現。今日修憲委員會中，國民黨立委再次缺席，管碧玲也呼籲，期待國民黨立委跟進，站出來支持18歲公民權，民眾黨立委蔡壁如則表示，國民黨若不支持，年輕票恐流失得更快。
管碧玲指出，侯友宜繼公投後，再登高一呼支持「18歲公民權」入憲，接下來要看的，是侯有沒有真正去說服、影響國民黨立法院黨團？有沒有在中常會發言影響黨的政策？「如果有，我們應該肯定他！」
管碧玲也呼籲，侯友宜以國民黨政治明星的身分發聲，有如空谷足音，難能可貴，期待國民黨立委能夠跟進，影響黨中央決策。她也提到，全部國民黨立委都曾連署「18歲公民權」條款的草案，「年輕的成年人需要國民黨立法委員支持，至少有12位願意站出來，我們呼喚再呼喚，請站出來吧！」
蔡壁如表示，國民黨內部有不同聲音，應該要有人願意出來，統合意見及主張，對外發聲，「不然現在大家對於國民黨，都感覺太弱了」。
國民黨團書記長陳玉珍表示，對於支持18歲公民權的路線及立場，黨團與侯友宜是一致的，黨團成員亦有相關提案，不出席修憲委員會是為堅守程序正義，民進黨不要藉由修憲議題，挑起黨團與侯友宜之間的對立，不會成功的。
陳玉珍抨擊，民進黨在修憲委員會推舉主席過程中，不按照程序進行，也蓄意不討論國家體制等憲改議題，民進黨明知國民有修憲否決權，卻只初審18歲公民權，不送出其他提案，再把修憲破局責任扣在國民黨身上，意圖指責國民黨不支持年輕人，是很惡劣的政治操作。
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