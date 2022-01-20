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被莊豐嘉點名無端捲風波？王世堅辦公室主任沈志霖：何德何能

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
莊豐嘉今天在臉書表示，「聽說有位王議員說私下接觸時，覺得我態度惡劣，情緒控管有問題」，「不知他上述這個印象從哪裡來？還是他認錯人？」圖／引用自莊豐嘉臉書
莊豐嘉今天在臉書表示，「聽說有位王議員說私下接觸時，覺得我態度惡劣，情緒控管有問題」，「不知他上述這個印象從哪裡來？還是他認錯人？」圖／引用自莊豐嘉臉書

華視總經理莊豐嘉被爆料要「修理」國民黨，惹怒藍綠兩大黨鞭，民進黨北市議員王世堅也在政論節目上提到，「我覺得走人，剛好而已啦！」不過莊豐嘉卻在臉書點名王世堅及其辦公室主任，指他跟王僅見過一次面，不知王對他印象從哪來？還是認錯人？並點名王世堅的辦公室主任沈志霖。對此，沈也發聲明表示，台北市議員辦公室主任何德何能能影響擁有話語霸權的華視總經理？

莊豐嘉今天在臉書表示，「聽說有位王議員說私下接觸時，覺得我態度惡劣，情緒控管有問題。但是我跟這位王先生其實只見過一面，而且還是他請我吃飯（五年前了吧），請教我對台北市長選舉的意見。雙方客客氣氣，氣氛融洽。」「不知他上述這個印象從哪裡來？還是他認錯人？」，「好像應該問沈志霖」。

對於無端被捲入風波，沈志霖表示，莊豐嘉無視民進黨內、或台派多位有不同意見的人士，卻唯獨點名他，他想說，台北市議員辦公室主任何德何能，能影響擁有話語霸權的華視總經理，他也發聲明還原與他自己有關的事實經過。

沈志霖說，他因從事政治工作多年，近年專職監督柯市府，多年前因與莊豐嘉共同擔任凱達格蘭學校營隊評審時相識，一直以來都是尊敬的前輩，他的確於2017年主動邀約莊一起午餐，討論對2018年台北市長選舉的看法，當時莊雖非華視總經理，但仍提供很多見解。

沈志霖說，王世堅只在日前一次TVBS新聞大白話節目中，「公開」評論對於莊豐嘉總經理近日於立法院面對在野黨監督時產生的風波，內容完全未提及多年前的那場「私下餐敘」，若是因個別媒體引用節目內容並加以報導時無心造成誤會，雖然遺憾，但與王世堅議員或他本人均完全無關。

沈志霖說，莊在國會中的爭議，有多位不同政黨委員、甚至部長都已表達出自己想法，甚至莊在經營華視的諸多爭議，也早在影視圈廣傳，親口得到業內人士證實，大家自有公評，解鈴還須繫鈴人，相信莊有能力成熟面對問題、順利解決危機！

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